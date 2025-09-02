fechar
Primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro

Por Rádio Jornal Publicado em 02/09/2025 às 9:57
Passando a Limpo: Nesta terça-feira (2), Igor Maciel e a bancada do programa conversam sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus no Supremo Tribunal Federal. Participam da conversa, o Diretor executivo da Bites, Manoel Fernandes e o ex-desembargador e ex-diretor da Faculdade de Direito do Recife, Francisco Queiroz. O Repórter de política do JC, Rodrigo Fernandes, resume o evento do PSD com Kassab, no Recife.

 

