PCC, fintechs, postos e a organização do crime

Por Rádio Jornal Publicado em 29/08/2025 às 9:52
Passando a Limpo: Nesta sexta-feira (29), Igor Maciel e a bancada do programa conversam sobre a afirmação de Fernando Haddad de que a Receita Federal vai enquadrar fintechs como bancos. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

