O que acontece após a aprovação do PL da Adultização?

Por Rádio Jornal Publicado em 28/08/2025 às 9:53
Passando a Limpo: Nesta quinta-feira (28), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com Fernando Teco Sodré. O Especialista em Inteligência Artificial, cientista da Computação e conselheiro da Câmara Americana de Comércio em Pernambuco para Inovação e Software, fala sobre as fragilidades dos sistemas digitais. O Economista, Rodrigo Salvador, conversa sobre a isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil. Jaime Ribeiro, CEO da “Educa Saúde Emocional”, escritor e pesquisador das relações humanas na era digital, repercute a aprovação do PL da Adultização no Senado.

 

 

