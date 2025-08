Passando a Limpo: O início do tarifaço de Trump

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Confira entrevistas com economista André Magalhães, o SDS, Alessandro Carvalho, e a participação do correspondente em Portugal, Antônio Martins

Nesta quarta-feira (06), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o economista, André Magalhães, sobre o início do tarifaço dos EUA. O Secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, fala sobre a redução no número de homicídios em Pernambuco. O programa também conta a participação do correspondente em Portugal, Antônio Martins.