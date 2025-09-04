fechar
As defesas no julgamento de Bolsonaro e mais sete réus

Por Rádio Jornal Publicado em 04/09/2025 às 9:51
Passando a Limpo: Nesta quinta-feira (05), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com a advogada, Mestre pela Faculdade de Direito do Recife/UFPE, Nara Cysneiros, sobre o julgamento de Jair Bolsonaro e mais 7 réus. O Secretário estadual de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques, conversa sobre o anúncio de mais de R$ 1 bi para áreas importantes de Pernambuco.

 

