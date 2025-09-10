fechar
Julgamento de Bolsonaro e os votos de Moraes e Dino

Por Rádio Jornal Publicado em 10/09/2025 às 10:05
Passando a Limpo: Nesta quarta-feira (10), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Economista, Sérgio Buarque, sobre o custo do emprego no Brasil. O programa também conta a participação do correspondente em Portugal, Antônio Martins.

 


