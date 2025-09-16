Metrô do Recife: Raquel Lyra quer antecipar R$ 1 bilhão em investimento da União para melhorias imediatas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Governadora aponta Transnordestina, Adutora do Agreste e metrô do Recife como prioridades em obras de infraestrutura em Pernambuco

Clique aqui e escute a matéria

A governadora Raquel Lyra (PSD) destacou, em entrevista à Rádio Jornal nesta terça-feira (16), as três principais prioridades de sua gestão junto ao governo federal: a Transnordestina, a Adutora do Agreste e o metrô do Recife.

Segundo ela, a Transnordestina, considerada estratégica para o desenvolvimento do Nordeste, terá a licitação retomada em outubro, após anos de indefinição.

Já a Adutora do Agreste, que se arrasta há mais de uma década, deve chegar aos municípios de Gravatá e Bezerros em dezembro, como parte de um esforço conjunto entre os governos estadual e federal.

Metrô do Recife

O maior desafio, porém, está no Metrô do Recife, sistema administrado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), ligado ao governo federal.

Raquel lembrou os problemas constantes enfrentados pelos usuários — paralisações, descarrilamentos e até incêndios em estações — e afirmou que tem buscado alternativas para viabilizar investimentos de maior porte.

“O governo federal colocou R$ 50 milhões, trocando dormentes e trilhos, mas a necessidade do metrô é de R$ 3 a 4 bilhões. Nem eu nem o governo federal temos esse recurso hoje. Minha proposta é que o Estado antecipe até R$ 1 bilhão para melhorias imediatas, como novos vagões e reforma dos terminais, mas que a União garanta os outros R$ 2 ou 3 bilhões necessários”, disse.

A governadora ressaltou que o compromisso assumido ainda na campanha era “ser parte da solução” para o transporte metroviário, considerado essencial para milhares de pessoas no Grande Recife.

Segundo ela, já existe um desenho montado que prevê inclusive subsídio estadual à operação, mas a viabilidade depende de um acordo com a União.

“Estou negociando com o ministro das Cidades, Jader Filho, com a CBTU e com o governo federal. A sinalização é positiva. O que a gente sonha é que as pessoas tenham o direito de andar no metrô de forma decente, com segurança, com escada rolante funcionando. Pernambuco não tem investimentos importantes há décadas, e eu estou lutando para mudar essa realidade”, afirmou.



