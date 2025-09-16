Raquel Lyra anuncia que primeiras creches serão inauguradas em dezembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, governadora afirmou que 51 unidades estão em construção e outras com contrato assinado

A governadora Raquel Lyra anunciou que as primeiras creches construídas pelo seu governo em Pernambuco serão inauguradas em dezembro deste ano. Ela não revelou, porém, onde serão as inaugurações.

A declaração foi dada em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta terça-feira (16).

Segundo a governadora, há 51 creches em fase de construção, além de contratos assinados para novas obras e a liberação de ordens de serviço.

Ela também afirmou que foi lançado recentemente o quarto lote, com mais 38 creches. Apenas o município de Solidão, no Sertão, não aderiu ao programa. No Recife, a gestão estadual identificou terrenos para viabilizar as construções em áreas prioritárias.

Raquel destacou que o modelo de licitação adotado integra desde a elaboração dos projetos até a execução da obra, o que, segundo ela, explica a demora inicial para o início das construções.

"Quem ganha a licitação termina os projetos executivos e vai para o território, faz todo o projeto de terraplanagem e isso demora a começar", explicou. A governadora garantiu que as creches serão entregues prontas, mobiliadas e com o funcionamento custeado pelo Estado durante o primeiro ano.

Para a gestora, a ampliação da rede de creches é fundamental para recuperar a qualidade da educação infantil em Pernambuco, que vinha apresentando queda nos índices de aprendizagem nos anos iniciais.

“Pernambuco, há muito tempo, é um dos melhores ensinos médios do Brasil, mas a gente vinha caindo no Ideb nos anos iniciais porque não temos cobertura de creches”, afirmou. Ela também ressaltou que o Estado já colocou 1.200 apoiadores para atuar na alfabetização na idade certa, o que garantiu o selo ouro de desempenho.

