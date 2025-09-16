fechar
Enem e Educação | Notícia

Raquel Lyra anuncia que primeiras creches serão inauguradas em dezembro

Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, governadora afirmou que 51 unidades estão em construção e outras com contrato assinado

Por JC Publicado em 16/09/2025 às 9:49 | Atualizado em 16/09/2025 às 11:18
Raquel Lyra concede entrevista à Rádio Jornal
Raquel Lyra concede entrevista à Rádio Jornal - Artur Borba/JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

A governadora Raquel Lyra anunciou que as primeiras creches construídas pelo seu governo em Pernambuco serão inauguradas em dezembro deste ano. Ela não revelou, porém, onde serão as inaugurações.

A declaração foi dada em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta terça-feira (16).

Segundo a governadora, há 51 creches em fase de construção, além de contratos assinados para novas obras e a liberação de ordens de serviço.

Ela também afirmou que foi lançado recentemente o quarto lote, com mais 38 creches. Apenas o município de Solidão, no Sertão, não aderiu ao programa. No Recife, a gestão estadual identificou terrenos para viabilizar as construções em áreas prioritárias.

Raquel destacou que o modelo de licitação adotado integra desde a elaboração dos projetos até a execução da obra, o que, segundo ela, explica a demora inicial para o início das construções.

"Quem ganha a licitação termina os projetos executivos e vai para o território, faz todo o projeto de terraplanagem e isso demora a começar", explicou. A governadora garantiu que as creches serão entregues prontas, mobiliadas e com o funcionamento custeado pelo Estado durante o primeiro ano.

Para a gestora, a ampliação da rede de creches é fundamental para recuperar a qualidade da educação infantil em Pernambuco, que vinha apresentando queda nos índices de aprendizagem nos anos iniciais.

“Pernambuco, há muito tempo, é um dos melhores ensinos médios do Brasil, mas a gente vinha caindo no Ideb nos anos iniciais porque não temos cobertura de creches”, afirmou. Ela também ressaltou que o Estado já colocou 1.200 apoiadores para atuar na alfabetização na idade certa, o que garantiu o selo ouro de desempenho.

Raquel Lyra anuncia que primeiras creches serão inauguradas em dezembro

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

AO VIVO: Raquel Lyra concede entrevista à Rádio Jornal nesta terça-feira (16)
Entrevista

AO VIVO: Raquel Lyra concede entrevista à Rádio Jornal nesta terça-feira (16)
Metrô do Recife: Raquel Lyra quer antecipar R$ 1 bilhão em investimento da União para melhorias imediatas
Metrô do Recife

Metrô do Recife: Raquel Lyra quer antecipar R$ 1 bilhão em investimento da União para melhorias imediatas

Compartilhe

Tags