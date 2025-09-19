Raquel Lyra critica PEC da Blindagem: "precisamos tratar do tema do povo brasileiro"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ministro Silvio Costa Filho critica retrocesso da proposta, afirma que Brasil deve priorizar pautas sociais e não medidas que protejam políticos

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), se posicionou nesta sexta-feira (19) contra a chamada PEC da Blindagem, aprovada pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira (17).

A proposta restabelece a votação secreta para autorizar a abertura de processos criminais contra parlamentares e amplia proteções judiciais para deputados, senadores e presidentes de partidos.

“Eu penso que o povo espera de nós, que temos mandato delegado por eles, fomos eleitos para representá-los, que a gente discuta a falta do povo brasileiro… Na minha opinião, a gente precisa tratar do tema do povo brasileiro e não estar falando muitas vezes para nós mesmos”, afirmou a governadora durante a agenda que marcou a assinatura do termo de compromisso para a dragagem do Porto do Recife e o lançamento do edital de arrendamento do terminal de passageiros.

Raquel também destacou a importância do equilíbrio entre os poderes.

“Temos pesos e contrapesos na nossa República. Precisamos preservar a nossa Constituição. Já temos mecanismos para que políticos possam ser investigados, e a PEC da Blindagem não é necessária para isso.”

"Retrocesso"

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), criticou a medida e classificou-a como um retrocesso.

“Eu acho que isso é um retrocesso, isso é ruim para o Brasil. O Brasil tem focos muito mais importantes na área econômica e social do que a gente está tratando de temas como esse. A gente não pode permitir que retrocessos como esse avancem no Legislativo brasileiro", defendeu.

Apesar da opinião do ministro, o partido Republicanos, ao qual ele é filiado, teve 42 votos a favor da PEC e nenhum contrário, evidenciando uma diferença entre a posição pessoal dele e a orientação da legenda na Câmara.

"A justiça que eu respeito é da democracia, mas, se eu estivesse lá, votaria contra essa matéria", cravou o ministro.

A PEC da Blindagem promete ser um tema central de debate no Senado, onde a expectativa é que a proposta seja analisada com mais profundidade e transparência, buscando evitar dúvidas sobre seu alcance e efeitos.

