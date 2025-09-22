Imagem da Nossa Senhora da Conceição será reinaugurada, nesta quarta-feira (24)
A nova imagem da Santa poderá ser vista de várias partes da cidade do Recife. Ela mede cerca de 3,5 metros de altura e pesa 1840 kg
A imagem da Nossa Senhora da Conceição, localizada no Morro da Conceição, ganhará uma nova pintura na noite desta quarta-feira (24). A celebração acontece às 19h, com apresentação de artistas, show pirotécnico e a Santa Missa.
A imagem teve sua restauração pela primeira vez em 2001, e passou pela segunda mudança em 2014, com duração de três meses de restauro.
Cerimônia
A cerimônia de reinauguração acontece no entorno da imagem centenária da Imaculada Conceição, com momentos de acolhida dos devotos e convidados, com orações e ladainhas.
Enquanto passa a melodia da canção Ave Maria Sertaneja, na voz de Cristiana Amaral acompanhada de Dudu do Acordeon, o padre Emerson Borges junto com os responsáveis pelo restauro, soltarão a fita revelando a nova imagem da Santa. A celebração também conta com fogos e luzes de projeção.
Para finalizar, uma Santa Missa será louvada com a presidência do bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Josivaldo Bezerra, e concelebrada por demais padres convidados.
Imagem
Representando Maria Santíssima, toda vestida de branco e envolvida em um manto azul, a nova imagem mede 3,5 metros de altura e pesa 1840 kg, e pode ser vista de várias partes do Recife.
O ícone de Nossa Senhora está de pé sobre o globo terrestre, com uma coroa dourada na cabeça e as mãos unidas em oração, enquanto uma cobra está sendo esmagada pelos pés. A imagem tem a face voltada para a igreja, numa posição privilegiada.
Ela simboliza a passagem bíblica de Gênesis 3,15, onde Deus diz: Porei inimizade entre ti e a Mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar e ela te esmagará a cabeça.