Governo de Pernambuco anuncia investimento de R$ 100,9 milhões em quatro novas escolas técnicas estaduais
De acordo com a SEE-PE, os editais para contratação das empresas responsáveis pelas obras já foram publicados no Diário Oficial do Estado.
O Governo de Pernambuco anunciou, nesta segunda-feira (22), que irá investir R$ 100,9 milhões na construção de quatro novas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs).
As unidades serão implantadas em Caruaru (Agreste Central), Caetés (Agreste Meridional), Itapissuma (Região Metropolitana do Recife) e Nazaré da Mata (Mata Norte).
De acordo com a Secretaria de Educação do Estado (SEE-PE), os editais para contratação das empresas responsáveis pelas obras já foram publicados no Diário Oficial do Estado.
Cada escola terá capacidade para atender até 504 alunos por turno e seguirá o padrão da rede estadual: 12 salas de aula, laboratórios, auditório, biblioteca, teatro de arena, refeitório, área de convivência e quadra poliesportiva coberta.
Os investimentos serão de R$ 29,4 milhões em Nazaré da Mata, R$ 24,5 milhões em Caetés, R$ 24,4 milhões em Itapissuma e R$ 22,6 milhões em Caruaru.
Prazo de conclusão
Os projetos foram elaborados pela Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe) e a execução ficará a cargo da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), com prazo de conclusão estimado em dez meses após a emissão da ordem de serviço.
“As escolas técnicas representam um marco no futuro dos nossos estudantes, pois unem formação de qualidade com oportunidades reais de inserção no mundo do trabalho. Com essas novas unidades, reforçamos o compromisso de levar desenvolvimento às diversas regiões do Estado”, destacou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.
*Com informações da Superintendência de Comunicação da SEE-PE