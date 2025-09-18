No Recife, escola promove Feira de Carreiras gratuita para estudantes do Ensino Médio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento oferece aos estudantes do Ensino Médio a chance de ampliar repertórios sobre formação acadêmica e possibilidades de carreira no mercado

Com o objetivo de nortear os jovens em suas jornadas profissionais, será realizada, na próxima quarta-feira (24), a primeira edição da University & Career Fair, das 13h às 18h, na sede da Escola Eleva Recife, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

O evento é gratuito e aberto ao público, e as inscrições devem ser realizadas por meio do link na bio do perfil @escolaelevarecife.

A programação contará com palestras, bate-papos inspiradores e oficinas práticas de profissões, além da presença de faculdades e universidades nacionais e internacionais.

Ampliação de repertórios

Segundo a instituição de ensino, a University & Career Fair é uma oportunidade para que estudantes do ensino médio ampliem seus repertórios sobre as possibilidades de formação acadêmica e de carreira no mercado.

“A feira de carreiras é uma importante iniciativa na nossa missão de formar cidadãos preparados para um mundo em constante transformação. Mais do que apoiar na escolha de carreiras, queremos proporcionar aos estudantes e suas famílias um momento de informação e descoberta sobre talentos, vocações e possibilidades de futuro", afirma Amanda Payne, diretora da Escola Eleva Recife.

"O contato direto com universidades e profissionais renomados, que atuam nos mais variados mercados, cria um espaço rico de conhecimento e inspiração. Acreditamos que educar é também abrir caminhos, fortalecer sonhos e preparar os jovens para serem protagonistas das suas jornadas, em qualquer contexto”, destaca a diretora.