No Recife, escola promove Feira de Carreiras gratuita para estudantes do Ensino Médio

Evento oferece aos estudantes do Ensino Médio a chance de ampliar repertórios sobre formação acadêmica e possibilidades de carreira no mercado

Por JC Publicado em 18/09/2025 às 11:52 | Atualizado em 18/09/2025 às 12:19
Grupo global Inspired Education consolida operação em Pernambuco e investe na Escola Eleva no Recife
Grupo global Inspired Education consolida operação em Pernambuco e investe na Escola Eleva no Recife - Divulgação: Escola Eleva Recife

Com o objetivo de nortear os jovens em suas jornadas profissionais, será realizada, na próxima quarta-feira (24), a primeira edição da University & Career Fair, das 13h às 18h, na sede da Escola Eleva Recife, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

O evento é gratuito e aberto ao público, e as inscrições devem ser realizadas por meio do link na bio do perfil @escolaelevarecife.

A programação contará com palestras, bate-papos inspiradores e oficinas práticas de profissões, além da presença de faculdades e universidades nacionais e internacionais.

Ampliação de repertórios

Segundo a instituição de ensino, a University & Career Fair é uma oportunidade para que estudantes do ensino médio ampliem seus repertórios sobre as possibilidades de formação acadêmica e de carreira no mercado.

“A feira de carreiras é uma importante iniciativa na nossa missão de formar cidadãos preparados para um mundo em constante transformação. Mais do que apoiar na escolha de carreiras, queremos proporcionar aos estudantes e suas famílias um momento de informação e descoberta sobre talentos, vocações e possibilidades de futuro", afirma Amanda Payne, diretora da Escola Eleva Recife.

"O contato direto com universidades e profissionais renomados, que atuam nos mais variados mercados, cria um espaço rico de conhecimento e inspiração. Acreditamos que educar é também abrir caminhos, fortalecer sonhos e preparar os jovens para serem protagonistas das suas jornadas, em qualquer contexto”, destaca a diretora.

