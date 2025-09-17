fechar
Enem e Educação | Notícia

Audiência na Câmara cobra valorização e convocação de AADEEs à Prefeitura do Recife

Pedido de revogação do Decreto 36.309 foi um dos encaminhamentos da audiência requerida pelos vereadores Liana Cirne e Osmar Ricardo

Por Mirella Araújo Publicado em 17/09/2025 às 13:18 | Atualizado em 17/09/2025 às 13:20
Creche Escola Engenheiro Sebasti&atilde;o Barreto Campello recebeu investimento de R$ 3,5 milh&otilde;es
Creche Escola Engenheiro Sebastião Barreto Campello recebeu investimento de R$ 3,5 milhões - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Clique aqui e escute a matéria

A Câmara Municipal do Recife realizou, nesta terça-feira (16), uma audiência pública para discutir a situação dos Agentes de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEE), que atuam no atendimento a crianças com deficiências ou transtornos, a exemplo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), nas creches e escolas da rede municipal.

Entre os encaminhamentos definidos durante o encontro, requerido pelos vereadores Liana Cirne e Osmar Ricardo (ambos do PT), está o pedido de revogação do Decreto 36.309, de 30 de janeiro de 2023.

O ato legal, que instituiu a Política Pública de Educação Especial Inclusiva para os estudantes da rede municipal, não reconhece a atividade dos AADEE como função pedagógica. Além disso, estabelece que cada profissional seja responsável por até oito crianças com deficiência — número considerado elevado, especialmente para casos de maior complexidade.

Leia Também

A diretora do Sindsepre e coordenadora da Associação de AADEEs, Mariana Rodrigues, ressaltou que o trabalho desses profissionais exige um conjunto de ações e métodos que auxiliam não apenas no processo de aprendizagem, mas também em situações em que o aluno pode estar desorganizado ou apresentar dificuldades de concentração.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Todo processo de cuidar e educar é um processo pedagógico. Por isso, é fundamental valorizar o cargo. E não se trata apenas da nossa investidura, mas também do reconhecimento da carreira e da importância das formações", destacou.

Ela lembrou ainda que, ao anunciar na última sexta-feira a convocação de 150 novos concursados, o prefeito João Campos classificou o AADEE como “o professor de apoio à educação especial inclusiva”.

“Esse professor de apoio cria um ambiente acolhedor e inclusivo, facilita a autonomia, a participação social e o desenvolvimento do estudante”, acrescentou, reforçando que se trata de uma prática pedagógica voltada para garantir o direito à educação de estudantes com deficiência ou neurodiversidade.

Déficit de profissionais na rede municipal

Outro ponto abordado foi a Lei 18.038/2014, que prevê mil vagas efetivas para AADEE. No entanto, esse número ainda não se reflete na realidade das escolas e creches da capital, onde os contratos temporários superam o número de profissionais concursados.

Os vereadores defenderam que a Secretaria de Educação do Recife efetive a nomeação das 400 vagas do Concurso Público nº 002, de 9 de dezembro de 2024, referentes ao cargo de AADEE, conforme compromisso firmado em audiência pública realizada pelo Ministério Público de Pernambuco em 28 de maio deste ano.

“Para nós do sindicato e da coordenação, não existem apenas 400 AADEEs concursados para serem chamados. Para nós, existem 1.200, porque são 400 vagas e foram chamados mais 800 do cadastro de reserva. Então é de suma importância que sejam convocados imediatamente esses 1.200. Sabemos que existe um prazo legal de dois anos, mas o que importa é a vida dinâmica e concreta. O prazo político tem que ser imediato, porque isso foi prometido à sociedade, e existe também o prazo técnico, porque a demanda é real: há estudantes em casa porque não têm quem os acompanhe”, explicou o coordenador da Associação de AADEEs, Frank Kane Leite Guimarães.

A mãe de criança atípica e AADEE concursada, Patrícia Pereira Antônio Oliveira, também participou da audiência e reforçou que o déficit de profissionais compromete o trabalho pedagógico. “Acho que é um descaso a Prefeitura do Recife não chamar todos os concursados aprovados. Prega-se muito a educação inclusiva, mas ela não é vivenciada”, afirmou.

Prazo para respostas

A diretora Executiva de Gestão de Rede da Secretaria de Educação, Rossana Albuquerque, também esteve presente e destacou que, entre 2014 e 2015, a educação inclusiva chamou atenção pelo aumento no número de alunos neuroatípicos e com deficiência matriculados na rede municipal. Foi nesse período que o cargo de Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial foi criado pela Prefeitura do Recife.

Até o momento, já foram realizados dois concursos públicos — um em 2016, com 600 vagas, e o mais recente para 400 vagas. "Quando há um prazo legal de dois anos, é porque os órgãos públicos precisam dessa organização, desse planejamento, inclusive financeiro. Mas eu entendo o momento que estamos vivendo em Educação Inclusiva. Acho que estamos realmente num limite do que precisa ser atendido", afirmou Rossana, acrescentando que a Prefeitura tem trabalhado para responder às demandas desse serviço.

"Apesar de todos os desafios, temos uma rede de referência. Hoje, mais de 80% — quase 90% — das unidades educacionais contam com professor AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. Ainda temos demanda a ser atendida, mas esse índice é muito próximo da obrigatoriedade em nível nacional. O volume de estudantes que temos na rede não é à toa, e isso mostra a credibilidade do nosso trabalho", completou.

Rossana Albuquerque assumiu o compromisso de dar retorno às demandas apresentadas pelos representantes. A audiência pública também tratou da necessidade de formação específica e capacitação contínua dos profissionais, além da readaptação de agentes que estão adoecidos.

“Vamos elaborar requerimentos com esses encaminhamentos para a Secretaria de Educação do Recife, pedindo respostas em até 30 dias”, afirmou a vereadora Liana Cirne. 

*Com informações da Comunicação da Câmara Municipal do Recife

Leia também

Recife desapropria imóveis para construção de USF no Novo Prado
Saúde pública

Recife desapropria imóveis para construção de USF no Novo Prado
Governo de Pernambuco e Prefeitura do Recife trocam acusações sobre alagamento no Túnel da Abolição
TRÂNSITO

Governo de Pernambuco e Prefeitura do Recife trocam acusações sobre alagamento no Túnel da Abolição

Compartilhe

Tags