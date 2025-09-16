Recife desapropria imóveis para construção de USF no Novo Prado
Nova unidade vai beneficiar 12 mil moradores da Zona Oeste com serviços de atenção básica
Clique aqui e escute a matéria
A Prefeitura do Recife anunciou a desapropriação de dois imóveis no bairro do Prado para a construção da Unidade de Saúde da Família Mais (USF+) Nova Prado.
O equipamento de saúde deverá atender cerca de 12 mil pessoas, residentes no Prado, Zumbi e Comunidade Berardo, na Madalena, áreas até então descobertas pela Estratégia de Saúde da Família (ESF).
Serviços oferecidos
Com a implantação da unidade, a população passará a contar com consultas médicas e de enfermagem, saúde bucal, pré-natal, vacinação, visitas domiciliares de agentes comunitários, planejamento familiar, assistência farmacêutica e programas de acompanhamento de hipertensão e diabetes, entre outros serviços da atenção básica.
Anúncio
O anúncio foi feito nesta terça-feira (16) pelo prefeito João Campos (PSB), em suas redes sociais.
“Estou assinando o decreto de desapropriação de dois imóveis na Rua da Lama, onde será construída uma nova unidade de saúde para beneficiar Zumbi, Uberado e Prado. Vamos poder homenagear dona Carminha, uma grande guerreira da comunidade. A desapropriação será imediata para que, no próximo ano, iniciemos a obra”, declarou o prefeito.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Localização dos imóveis
Os imóveis ficam nas ruas Gomes Taborda, nº 256, e Ulysses Pernambucano, nº 37, somando 980,45 m².
O investimento é de R$ 1,44 milhão, com recursos do tesouro municipal. Após a conclusão do projeto executivo, a expectativa é de que a USF seja entregue em 2026.
Segundo a secretária de Saúde, Luciana Albuquerque, a nova unidade representa um marco na ampliação da cobertura do SUS no município.
“Quando iniciamos a expansão, em 2023, a cobertura da Estratégia de Saúde da Família era de 59,4%. Hoje, chegamos a 80%, com a meta de alcançar 100%. Essa inclusão, em torno de 300 mil pessoas, só encontra paralelo na própria implantação do programa, na década de 1990. No caso da Zona Oeste, os moradores que antes dependiam das unidades Emocy Krause (Torre), Amaury de Medeiros (Várzea) e Policlínica Lessa de Andrade (Madalena) agora terão um serviço mais próximo, em estrutura climatizada, acessível e com mais consultórios”, destacou.