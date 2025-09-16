Jornalista Cinthya Leite, do JC, é finalista do Prêmio Einstein pela quinta vez

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Titular da coluna Saúde e Bem-Estar é finalista em quatro categorias da premiação nacional, incluindo estreia na disputa em Áudio com o videocast.

A jornalista Cinthya Leite, do Jornal do Commercio, foi indicada, pelo quinto ano consecutivo, ao Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar.

A titular da coluna Saúde e Bem-Estar, que há 22 anos cobre a área de saúde, está concorrendo em quatro categorias: Jornalista, Jornalista Nordeste, Colunista e, pela primeira vez, em Áudio, com o videocast Saúde e Bem-Estar.

O programa, que tem pouco mais de um ano, já conquistou espaço entre os veículos especializados e marca a estreia da jornalista na categoria.

“Esse reconhecimento me motiva a seguir firme, falando cada vez mais sobre saúde de uma forma clara, objetiva, sem sensacionalismo. Sempre com a missão de ser uma ponte entre a ciência, os porta-vozes e a população, para que os assuntos cheguem a você da maneira mais simples e útil possível”, afirma Cinthya.

Como votar

A votação é aberta ao público e segue até o dia 19 de setembro. Para participar, basta seguir os passos:

Acesse o link disponível na bio do Instagram da jornalista (@cinthyaleite) ou diretamente pelo formulário oficial; Preencha com nome completo, e-mail, empresa e cargo; Vote em Cinthya Leite nas categorias; Clique em “Concluir”.

Vale salientar que não é obrigatório votar em todas as categorias, sendo possível escolher apenas as de interesse e indicar até cinco finalistas. A lista completa de finalistas está disponível no site Jornalistas&Cia.

