Saúde e Bem-estar | Notícia

Jornalista Cinthya Leite, do JC, é finalista do Prêmio Einstein pela quinta vez

Titular da coluna Saúde e Bem-Estar é finalista em quatro categorias da premiação nacional, incluindo estreia na disputa em Áudio com o videocast.

Por Eduardo Scofi Publicado em 16/09/2025 às 12:27 | Atualizado em 16/09/2025 às 12:30
Cinthya Leite &eacute; finalista em pr&ecirc;mio nacional de imprensa em sa&uacute;de
Cinthya Leite é finalista em prêmio nacional de imprensa em saúde - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

A jornalista Cinthya Leite, do Jornal do Commercio, foi indicada, pelo quinto ano consecutivo, ao Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar.

A titular da coluna Saúde e Bem-Estar, que há 22 anos cobre a área de saúde, está concorrendo em quatro categorias: Jornalista, Jornalista Nordeste, Colunista e, pela primeira vez, em Áudio, com o videocast Saúde e Bem-Estar.

O programa, que tem pouco mais de um ano, já conquistou espaço entre os veículos especializados e marca a estreia da jornalista na categoria.

“Esse reconhecimento me motiva a seguir firme, falando cada vez mais sobre saúde de uma forma clara, objetiva, sem sensacionalismo. Sempre com a missão de ser uma ponte entre a ciência, os porta-vozes e a população, para que os assuntos cheguem a você da maneira mais simples e útil possível”, afirma Cinthya.

Como votar

A votação é aberta ao público e segue até o dia 19 de setembro. Para participar, basta seguir os passos:

  1. Acesse o link disponível na bio do Instagram da jornalista (@cinthyaleite) ou diretamente pelo formulário oficial;
  2. Preencha com nome completo, e-mail, empresa e cargo;
  3. Vote em Cinthya Leite nas categorias;
  4. Clique em “Concluir”.

Vale salientar que não é obrigatório votar em todas as categorias, sendo possível escolher apenas as de interesse e indicar até cinco finalistas. A lista completa de finalistas está disponível no site Jornalistas&Cia.

SAÚDE E BEM-ESTAR #57 | ALZHEIMER: DESMISTIFICANDO A DEMÊNCIA

 

