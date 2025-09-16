CREMEPE lança concurso público com oportunidades em várias cidades de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Conselho abre seleção para 69 vagas em Pernambuco; salários chegam a R$ 9,5 mil e provas serão aplicadas em novembro. Confira detalhes

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (CREMEPE) divulgou a abertura de um novo concurso público para o preenchimento de 69 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva.

A seleção contempla cargos de níveis médio e superior, com remunerações que podem alcançar R$ 9.585,88, incluindo benefícios adicionais previstos em lei e acordos coletivos vigentes.

Inscrições

As inscrições já estão abertas e seguem até as 16h do dia 30 de setembro de 2025, devendo ser realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan.

A taxa de participação custa R$ 52,50 para funções de nível médio e R$ 53,00 para cargos de nível superior. Os candidatos poderão emitir a segunda via do boleto bancário até as 20h do dia 1º de outubro.

Estrutura das provas

O concurso será composto por duas etapas: prova objetiva de múltipla escolha e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações estão marcadas para o dia 2 de novembro de 2025 (domingo) e serão realizadas em três municípios do estado: Recife, Caruaru e Petrolina.

Todos os detalhes referentes aos cargos ofertados e procedimentos para que a prova tenha recursos de acessibilidade estão descritos no edital, já disponível no site da organizadora.