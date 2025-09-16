Governo de Pernambuco e Prefeitura do Recife trocam acusações sobre alagamento no Túnel da Abolição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Inaugurado em 2015, túnel apresenta uma demanda histórica de alagamentos e acúmulo de água, causando transtornos no trânsito da cidade

O Túnel da Abolição, localizado no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife, foi liberado na tarde desta terça-feira (16) após passar a segunda-feira (15) interditado devido a um alagamento, apesar da ausência de chuvas na capital nos últimos dias.

Os desvios estavam sendo feitos pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) na Rua José Osório.

Inaugurado em 2015, o túnel apresenta uma demanda histórica de alagamentos e acúmulo de água, causando transtornos no trânsito da cidade, principalmente nos períodos chuvosos.

Em entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, a governadora Raquel Lyra (PSD) falou sobre as obras realizadas pelo Governo do Estado e planos para o equipamento.

“A gente teve obra de manutenção porque é preciso fazer a limpeza das bombas e tiramos sacos de areia e lixo”, explicou.

Raquel Lyra pontuou que, no futuro, Governo do Estado deve entregar o túnel para a Prefeitura do Recife - Artur Borba/JC Imagem

A governadora de Pernambuco pontuou, ainda: “O futuro deve ser a gente entregar o túnel para a Prefeitura do Recife. O município pode gerir melhor porque ele tem serviço de manutenção e de limpeza urbana”.

Raquel Lyra destacou ainda, que “muitas vezes o alagamento no Recife não vem mais da chuva. A gente olha para a tábua de marés para saber se o Recife vai alagar ou não”, afirmou.

Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) do Governo de Pernambuco informou que equipes técnicas estão no local desde a madrugada de segunda atuando para drenar a água acumulada no túnel e a expectativa é que os trabalhos sigam até a tarde desta terça.

“Atualmente, o sistema está operando com bombas provisórias, enquanto os equipamentos principais passam por reparo. Essas bombas foram danificadas devido ao acúmulo de lixo no local, resultado da falta de limpeza urbana na área do túnel”, destaca o texto.

A Seduh afirmou, ainda: “É importante destacar que o Túnel da Abolição integra o Corredor Leste-Oeste e está situado em área de domínio da Prefeitura do Recife, que aprovou o projeto por meio de carta de anuência e termo de cooperação técnica”.

De acordo com a secretaria, “o Governo do Estado cumpriu seu papel ao executar a obra e realizar as intervenções necessárias. No entanto, a Prefeitura tem se recusado a assumir a operação, prejudicando a população que depende do túnel para a mobilidade na região”.

Já a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) esclareceu que “a manutenção do Túnel da Abolição permanece sendo do Governo do Estado, que busca se eximir da responsabilidade quando o equipamento alaga mesmo sem a ocorrência de chuvas”.

A Emlurb afirma que realiza periodicamente ações de capinação, limpeza e desobstrução da rede de drenagem da área. “O Governo do Estado até hoje não apresentou nenhuma intervenção de melhoria no equipamento solicitada pela gestão municipal, e nem a documentação exigida, para assumir a manutenção do Túnel da Abolição”, ressalta a nota.

