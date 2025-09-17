fechar
Editorial | Notícia

Desafios em curso e adiante

Em entrevista para a Rádio Jornal, governadora Raquel Lyra destacou as ações em andamento no Estado – e reconheceu o quanto há para ser feito

Por JC Publicado em 17/09/2025 às 0:00
PEC da Blindagem
PEC da Blindagem - Thiago Lucas

A concessão de entrevista para a imprensa por um governante é sempre um momento especial da democracia. Uma oportunidade valiosa para o acompanhamento sobre o que está sendo realizado com o aval dos eleitores e os impostos dos cidadãos. Sobretudo quando perguntas e respostas se dão ao vivo, em tempo real, possibilitando não apenas o compartilhamento de informações objetivas, mas também das reações do gestor público no discurso, na voz, na gestualidade e em tudo aquilo que transparece na face quando falamos, ou quando escutamos alguém falando.
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, esteve na Rádio Jornal e conversou com jornalistas demonstrando confiança e tranquilidade. Reconheceu as dificuldades de gestão de um estado que ainda exibe indicadores sociais e econômicos aquém do ideal – sinalizadores de uma situação antiga, aliás, cuja persistência e até piora nas últimas décadas levaram à eleição de Raquel e Priscila Krause para o Campo das Princesas, em 2022. Pela primeira vez, duas mulheres passaram a ocupar as posições de governadora e vice-governadora e exercer o Executivo representando os pernambucanos.
Após mais da metade do mandato arrumando a casa, como se diz, cuidando das contas e recuperando a administração, Raquel Lyra afirmou buscar a viabilização da reestruturação de grande porte. “Pernambuco não tem investimentos importantes há décadas, e eu estou lutando para mudar essa realidade”, disse. E revelou que as três prioridades junto ao governo federal são: a Ferrovia Transnordestina, equipamento regional que tem sido mais visto em seu trecho cearense, mas que deverá ter licitação em outubro para o trecho daqui; a Adutora do Agreste, cujas obras vêm de mais de uma década, com a expectativa de chegar, enfim, aos municípios de Gravatá e Bezerros, ainda este ano; e o Metrô do Recife, que continua sucateado, ainda gerido pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), do governo federal. A solicitação da governadora é que o presidente Lula antecipe R$ 1 bilhão, valor que corresponde a um terço ou um quarto das atuais necessidades de investimento para o Metrô do Recife.
Com 51 creches em construção para atender 17 mil crianças de até 5 anos de idade, Raquel Lyra anunciou que as primeiras serão entregues em dezembro. “A gente vinha caindo no Ideb nos anos iniciais porque não temos cobertura de creches”, avaliou a governadora. A educação básica é um dos gargalos para o desenvolvimento estadual, assim como a saúde e a segurança, além do transporte, onde o retrato é o desmonte do Metrô. A presença reforçada de mais policiais nas ruas vai continuar, garantiu a governadora. E comemorou o bom desempenho do Morar Bem, programa que facilita a entrada de até R$ 20 mil na prestação de novos imóveis, para quem ganha até dois salários mínimos.
A governadora Raquel Lyra fez um balanço informal de governo na Rádio Jornal, sem abandonar o realismo. Pernambuco precisa de muito trabalho de gestão pública, e de toda a sociedade, para continuar enfrentando os desafios e celebrando conquistas coletivas - pois como sabe a governadora, há muito a ser feito ainda.

