Voz do Leitor 17.09: Vazamento e asfalto danificado complicam trânsito na Várzea
Leitor reclama de vazamento e asfalto danificado próximo a ponto de ônibus movimentado, dificultando a locomoção dos passageiros e do transporte
Clique aqui e escute a matéria
O cruzamento, bastante movimentando, da rua Rodrigues Ferreira com a Avenida Caxangá (saída da Várzea) segue com sérios comprometimentos para mobilidade de veículos particulares, transporte público e pedestres devido a um vazamento e consequente danificação do asfalto, bem próximo a uma parada de ônibus, que quase está inviabilizada por conta da dificuldade dos ônibus pararem. Mais uma prova do descaso com a zeladoria do Recife. Suplico ações imediatadas da Compesa e da Prefeitura do Recife
João Magno, por e-mail
RESPOSTA DO GRANDE RECIFE
Em resposta à Coluna Voz do Leitor, do dia 16 de setembro, a Coordenadoria de Comunicação e Imprensa do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informa que vem realizando, nos Terminais Integrados da Região Metropolitana do Recife (RMR), as campanhas “Gentileza no Trânsito” e ''Gentileza nunca é demais''. A iniciativa ressalta a conscientização de ceder o lugar aos idosos, gestantes e pessoas com deficiência, respeitar os passageiros que têm prioridade e as filas, além de destacar a empatia ao próximo e o cumprimento dos direitos e deveres dos passageiros. Enfatizamos que todos os lugares nos ônibus são preferenciais.
Assessoria de imprensa
TRANSPORTE RUIM
O ônibus convencional da Progresso, que faz a linha Recife/Salgueiro, saiu de Recife às 7h30, do domingo, dia 14 dê setembro, com previsão de chegada divulgado pela empresa em Salgueiro às 16h15, no entanto só chegou às 20h15, ou seja, com 4 horas de atraso. Apresentou defeito na suspensão e obrigou a troca de ônibus. Um ônibus de transporte coletivo intermunicipal de longa distância tem que passar por manutenção preventiva, principalmente em freios e suspensão, para não causar acidentes e tanto transtornos aos passageiros, principalmente idosos e crianças, além de terem que arcar com despesas extras com alimentação. Parece que não há fiscalização em Pernambuco com exigências de manutenções periódicas e cumprimento dos horários.
Amaro Gomes da Silva, por e-mail
CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM LIMOEIRO
Venho denunciar uma construção de vários andares que está avançando sobre a margem do rio, na cabeceira da Ponte Nova, ao lado do Supermercado Cordeiro do Juá, em Limoeiro/PE. A obra está praticamente dentro do rio, com pilares na encosta e muito perto da água, o que pode causar erosão, desmatamento da mata ciliar e outros danos ambientais. Moradores comentam que o dono da construção seria um político. Peço fiscalização urgente no local; verificação de licenças da obra e embargo, se estiver irregular e providências para garantir que essa área seja protegida, pois é de preservação permanente.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ana Souza, por e-mail