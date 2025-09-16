Voz do Leitor 16.09: Falta de zeladoria nas vias do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leitor denuncia falta de zeladoria nas ruas e avenidas do Recife, com um buraco aberto há semanas que traz risco à população em Boa Viagem

A cidade do Recife está sem zeladoria mesmo. Há uma semana esse buraco está aberto e com uma proteção provisória em plena Avenida Conselheiro Aguiar, em frente à Caixa Econômica Federal e próximo da Padaria Diplomata, na altura do 3º Jardim de Boa Viagem. Até uma colisão com um veículo já provocou e por pouco não feriu os ocupantes do carro.

Roberto Neves, por e-mail

SANTOS DUMMONT

É lamentável o estado de abandono do Centro Esportivo Santos Dumont em Boa Viagem , fossas estouradas a céu aberto com o esgoto escorrendo pela pista de caminhada( foto anexo) metralhas e lixo entulhados no playground das crianças , pista de caminhada quebrada e com a demarcação apagada , a academia de musculação há quase um ano interditada , entre outros. Enfim um total abandono .



Fernando Cunha, por e-mail

SEM EDUCAÇÃO PARA USO DO TRANSPORTE PÚBLICO

É incrível a falta de educação doméstica dos jovens nos dias de hoje! Muito embora tenha nos ônibus avisos em todos os veículos que todos os lugares estão reservados para idosos, PCDs, gestantes etc., pessoas com tenra idade simplesmente ignoram, se faz de desentendidos, até "dormem" nas poltronas. O Grande Consórcio Recife, imagina que colocar papéis nos ônibus indicando as preferências, resolve o problema. É necessário uma ação mais incisiva e constante, fiscalização por exemplo! Espero que um dia, a RMR consiga fazer pela população, o que Belo Horizonte está a um passo de fazer, com transporte público de graça para todos os passageiros da cidade, conforme matéria publicada neste Jornal do Commercio. Mas, por enquanto, o serviço de transporte público organizado pelo Consórcio, é deficitário e muito ruim para o passageiro fazer uma viagem. ônibus que demoram muito e lotado!

Carlos Nóbrega, por e-mail

ANIVERSÁRIO DO PORTO DO RECIFE

No último dia 12 de setembro, o Porto do Recife celebrou mais de um século de operações portuárias. Importante equipamento do estado de Pernambuco, que se confunde com a história do Recife e do Estado. De um antigo ancoradouro natural o "Arrecifes dos Navios" nos idos do Brasil colônia, que foi ponto de chegada dos primeiros engenhos, dos imigrantes europeus e dos vilarejos que deram origem ao atual bairro do Recife. Com sua importância histórica, com sua posição estratégica, com sua força de resistência representada pela presença dos trabalhadores portuários, que juntos ergueram a economia da então capitania de Pernambuco e hoje mantêm sua presença marcante como ativo dos pernambucanos.

Fausto Jader, por e-mail

BARREIRAS NA AGENDA POLÍTICA

O Senhor prefeito do Recife gosta de trazer políticos de fora para tirar fotos na inauguração de uma obra de barreira para angariar votos Sugiro a ele que traga também para tirar foto nas barreiras do Córrego da Areia, em Nova Descoberta, que ainda estão abandonadas e em risco de queda. Será que ele tem coragem?

Maurício José dos Santos, por e-mail

RUA FECHADA EM SETÚBAL

Na rua que sai da estação Aeroporto do Metrô do Recife, em Setúbal, bloquearam o acesso à via com uma placa de metal. Essa rua fica entre dois imensos terrenos cheios de árvores. Por trás dessa placa, estão Construindo algo que parece uma casa de alvenaria, no meio da rua, interditada por sabe lá quem. Os taxistas do local dizem que é uma obra privada de um residencial. Não é legal impedir o direito de ir e vir de uma via em benefício privado né? Parece é que vão privatizar essa rua.

Giselle Araújo, por e-mail