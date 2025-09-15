fechar
Editorial | Notícia

Mestres desvalorizados

Para a maioria dos estudantes da rede pública de ensino fundamental no Brasil, os professores não são dignos de respeito e valorização

Por JC Publicado em 15/09/2025 às 0:00
violência politica, democracia, eleições, eleição,voto
violência politica, democracia, eleições, eleição,voto - Thiago Lucas

Clique aqui e escute a matéria

Há uma dissonância afetiva nas escolas brasileiras. Estudantes do fundamental perderam a conexão com a figura da professora e da professora como referência de conduta, além de responsável pela transmissão do conhecimento necessário ao desenvolvimento pessoal. A desvalorização dos mestres pelos adolescentes é triste sintoma de um país paralisado no principal pilar de qualquer nação – a educação. O desgaste da imagem do ensino se acopla ao desrespeito dos alunos aos educadores, à escola e ao sistema educacional.
Pesquisa em um universo de mais de 2 milhões de estudantes do 6º a 9º anos da rede pública no Brasil detectou a antipatia preocupante, pois pode significar motivo de afastamento que dificulta ainda mais o aprendizado, e ameaça a permanência dos adolescentes nas escolas. O levantamento é do governo federal, em parceria com o Itaú Social, e foi realizado em 21 mil unidades escolares. As perguntas giraram em torno do ambiente escolar, dos conteúdos e atividades disponíveis, do aprendizado e da convivência com os colegas.
Sobre a questão do respeito e valorização dos professores, os resultados são desanimadores. Apenas 39% dos alunos do 6º e 7º anos disseram respeitar e valorizar os profissionais do ensino, percentual que é ainda mais baixo, de 26%, para aqueles do 8º e 9º anos. O que está acontecendo na relação entre estudantes e professores no Brasil, não é de hoje. A falta de admiração por quem se dedica à transmissão do conhecimento é notória, resultando em comportamentos de desconfiança e indisciplina que prejudicam o aprendizado, e podem levar a consequências para a vida adulta – sem os ensinamentos e sem os exemplos que costumaram nortear gerações anteriores, algumas décadas atrás.
O que ainda não foi pesquisado, no entanto, foi a raiz do problema. Se os adolescentes apresentam essa visão, cabe indagar o nível de valorização e respeito que recebem como parâmetros de suas famílias, em casa, assim como dos governos que deveriam zelar pela preservação e exaltação dos mestres no imaginário coletivo. Os pais dessas alunas e alunos respeitam os professores de seus filhos? E os gestores públicos, estão fazendo a sua parte na valorização de mulheres e homens dos quais depende a educação de crianças e jovens para a conquista de uma realidade melhor para a nação?
Vista como uma missão e encarada com resiliência, a profissão docente para os brasileiros é cada vez menos exercida com sinais de reconhecimento, seja individual ou coletivo. Continuam faltando políticas públicas que mudem esse cenário de maneira consistente, nas condições de trabalho que abranjam a qualificação da infraestrutura nas escolas, e a remuneração dos dedicados mestres. Se a desvalorização persistir de ano a ano, sem um movimento nacional em prol dos professores como personagens essenciais para as conquistas vislumbradas pela educação, dificilmente sairemos da estagnação que nos acompanha há séculos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Ódio mata e se espalha
RADICALISMO

Ódio mata e se espalha
Irã, Israel e a guerra digital
OPINIÃO

Irã, Israel e a guerra digital

Compartilhe

Tags