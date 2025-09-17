Erem Ana Faustina, de Surubim, vai representar Pernambuco em evento científico nos Emirados Árabes
Professora e estudante apresentarão projeto sobre bem-estar emocional de adolescentes em um dos maiores encontros juvenis de ciência e tecnologia
Clique aqui e escute a matéria
A Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Ana Faustina, de Surubim, no Agreste pernambucano, foi selecionada para participar do Movimento Internacional para Atividades de Lazer em Ciência e Tecnologia (Esi Milset Mundial), que acontece entre os dias 27 de setembro e 4 de outubro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos (EAU).
A estudante Maria Júlia Silvestre e a professora Jane Lima irão apresentar o projeto “My Feelings – Conectando Emoções”, desenvolvido na escola após a pandemia da covid-19.
O estudo analisa como as relações interpessoais impactam a saúde mental dos jovens e aponta caminhos para enfrentar os desafios emocionais dessa geração.
Reconhecimento nacional e internacional
Criado em 2023, o projeto já acumula uma série de conquistas em eventos científicos. Ele foi destaque no Ciência Jovem, no Recife, conquistando o segundo lugar na categoria de desenvolvimento tecnológico.
No mesmo ano, garantiu o terceiro lugar na Milset Brasil, em Fortaleza, o que assegurou a vaga para o encontro no Peru, em 2024. De lá, veio a credencial para a etapa mundial nos Emirados Árabes, consolidando a relevância da pesquisa.
A viagem da delegação pernambucana está prevista para o dia 26 de setembro.
Escola como espaço de ciência e acolhimento
Para a professora Jane Lima, a participação simboliza a força da pesquisa produzida na rede pública.
“É uma emoção muito grande poder representar nossa escola e nosso estado com um estudo construído a partir da realidade dos estudantes. É gratificante mostrar que Pernambuco tem ciência e que nossos jovens estão engajados em produzir conhecimento”, destacou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A estudante Maria Júlia também comemora a oportunidade. “É uma satisfação imensa participar desse evento como protagonista de uma escola pública. Estou ansiosa para apresentar nosso trabalho em um encontro tão grandioso, em uma cidade com uma cultura tão rica”, afirmou.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />
Sobre a Milset
A Milset (Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technique) é uma organização não governamental que promove o interesse de jovens em ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. A entidade organiza feiras, congressos e atividades de cooperação internacional, aproximando estudantes de diferentes partes do mundo.
*Com informações da Superintedência de Comunicação da SEE-PE