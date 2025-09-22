Brasil é líder na exportação de alimentos para pets na América do Sul: confira as cinco maiores empresas do setor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Embora não esteja entre os principais mercados de exportação de pet food brasileiro, o comércio com os Estados Unidos ganhou destaque recentemente

O Brasil ocupa rankings importantes quando o assunto é mercado pet. Além de ser um dos três principais mercados do mundo em termo de progressão, também é o líder do ranking de exportações do setor de pet food, da América do Sul, com cinco empresas que estiveram entre as maiores companhias de alimentos industrializados para animais de estimação em 2024.

Atrás do Brasil estão Chile e Argentina com duas empresas cada, seguidos de Colômbia e Peru, que completaram a lista com uma em cada.

No ano passado, o país registrou os maiores números de exportação do setor pet desde 2014 e o segmento de ração para pets correspondeu a 80% desse total. Com isso, as exportações de produtos pet alcançaram US$ 580,6 milhões. O valor, em comparação a 2023, representa um aumento de 29,7%.

Dentre os principais importadores de produtos pet brasileiros no ano de 2024 estão Colômbia, Uruguai, Emirados Árabes Unidos, Bolívia e Chile.

Confira o ranking das maiores exportadoras de pet food na América do Sul, onde as cinco primeiras são brasileiras: