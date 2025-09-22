fechar
pet

MEU PET

Com Lara Calábria

Tudo do universo pet, direto para você: informação,

novidades e conteúdos que fazem a diferença.
Meu Pet | Notícia

Brasil é líder na exportação de alimentos para pets na América do Sul: confira as cinco maiores empresas do setor

Embora não esteja entre os principais mercados de exportação de pet food brasileiro, o comércio com os Estados Unidos ganhou destaque recentemente

Por Lara Calábria Publicado em 22/09/2025 às 13:33 | Atualizado em 22/09/2025 às 13:33
Foto ilustrativa ração para pets
Foto ilustrativa ração para pets - Istock

Clique aqui e escute a matéria

O Brasil ocupa rankings importantes quando o assunto é mercado pet. Além de ser um dos três principais mercados do mundo em termo de progressão, também é o líder do ranking de exportações do setor de pet food, da América do Sul, com cinco empresas que estiveram entre as maiores companhias de alimentos industrializados para animais de estimação em 2024.

Saiba mais sobre o mercado pet:

Leia Também

Atrás do Brasil estão Chile e Argentina com duas empresas cada, seguidos de Colômbia e Peru, que completaram a lista com uma em cada.

No ano passado, o país registrou os maiores números de exportação do setor pet desde 2014 e o segmento de ração para pets correspondeu a 80% desse total. Com isso, as exportações de produtos pet alcançaram US$ 580,6 milhões. O valor, em comparação a 2023, representa um aumento de 29,7%.

Dentre os principais importadores de produtos pet brasileiros no ano de 2024 estão Colômbia, Uruguai, Emirados Árabes Unidos, Bolívia e Chile.

Confira o ranking das maiores exportadoras de pet food na América do Sul, onde as cinco primeiras são brasileiras:

  1. BRF Pet SA (Brasil);
  2. Special Dog (Brasil);
  3. Adimax Indústria e Comércio de Alimentos Ltda (Brasil);
  4. Premier Pet (Brasil);
  5. Total Alimentos (Brasil);
  6. Empresas Carozzi (Chile);
  7. Champion Pet Care (Chile);
  8. Grupo Pilar (Gepsa Pet Foods) (Argentina);
  9. Agroindustrias Baires (Argentina);
  10. Italcol (Colômbia).

Leia também

Os resultados e a obstinação da jornalista Priscila Krause
SOCIEDADE

Os resultados e a obstinação da jornalista Priscila Krause
Simples constatação: plataformas, cada vez mais, procuram conquistar público evangélico - Assuntos religiosos continuam em alta no Brasil
Religião e tv

Simples constatação: plataformas, cada vez mais, procuram conquistar público evangélico - Assuntos religiosos continuam em alta no Brasil

Compartilhe

Tags