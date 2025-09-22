Simples constatação: plataformas, cada vez mais, procuram conquistar público evangélico - Assuntos religiosos continuam em alta no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A direção da Globo já tinha percebido esse movimento há um certo tempo e colocou sua programação para trabalhar em cima. Confira na coluna de hoje

Clique aqui e escute a matéria

Na televisão, hoje, nada acontece antes de muitos estudos e pesquisas a perder de vista, buscando identificar mudanças e todas as informações possíveis sobre a quem se pretende atingir.

Evidente que o streaming também se inclui por aí e explica todo o interesse do Disney+ nas séries bíblicas da Record.

O crescimento desse público tem chamado atenção do mercado.

A direção da Globo já tinha percebido esse movimento há um certo tempo e colocou sua programação para trabalhar em cima. São recorrentes as ações em programas, jornalísticos e, novelas, evidentemente.

“Vai na Fé”, sucesso de 2023, apresentado às 19h, que o diga e, mais recentemente, no “Fantástico”, a série "Gospel, O Som Que Toca". Já “Três Graças”, substituta de “Vale Tudo”, também abrirá suas portas para evangélicos.

A plataforma de streaming Disney+, certamente calçada nas informações que comprovam este interesse, passou a exibir produções bíblicas da Record.

Como prova dessa “força”, uma observação: a série “A Vida de Jó”, que acabou de chegar na TV aberta, alcançou o terceiro lugar no disputado Top 10 do Disney+. Uma façanha! E à frente de muitos outros conteúdos medalhados.

TV Tudo

Briga de gigantes

Sobre os direitos de transmissão da Libertadores da América, período 2027 – 2029, agora sim já se sabe que será só uma TV aberta.

Globo, Record e SBT têm interesse. Enorme interesse. O que já dá ideia do que será essa disputa. O prazo para a entrega das propostas vai até novembro.

Equipe de esportes do SBT - FOTO_LOURIVAL_RIBEIRO_SBT

Detalhe

Ainda sobre a concorrência da Libertadores, um detalhe que pode ser decisivo é que não serão aceitos consórcios.

Ou seja, operações do tipo SBT e NSports, por exemplo, formadas para a conquista da Copa.

Logística

Em meio a tanta coisa para ser resolvida, o SBT ainda não tem toda a sua parte operacional alinhavada para a Copa do Mundo.

Mas muito provavelmente, a ideia inicial é mandar Galvão Bueno para a abertura, jogos do Brasil e as finais de lá e o restante fazer daqui.

Engenhoca

Vale ressaltar que a próxima Copa do Mundo surge como um desafio também para aqueles acostumados a montar seus planos de transmissão.

Será maior que as outras, em três países diferentes e só o começo dela, a sua fase inicial, pode ser melhor planejada.

Ponto de vista

Sobre a narração do futebol, mais especificamente, agora com um jeito diferente no YouTube, devemos entender que todos são válidos e se encaixam perfeitamente.

Porém, é importante que a TV aberta não se deixe influenciar. O seu jeitão mais clássico e vitorioso deve ser preservado.

Rádio-corredor 1

Na regressiva de Otaviano Costa para deixar o “Melhor da Noite”, a Band se movimenta para definir a nova apresentação do programa.

Que poderá ter comando duplo: além de Pâmela Lucciola, contar também com a experiência do JP Vergueiro.

Rádio-corredor 2

Se confirmada a ida de Pâmela e JP para o novo “Melhor da Noite”, o “Melhor da Tarde” poderá ganhar novos formato e participantes. É por aí a questão.

A decisão não deve demorar.

Ladies Cup

A Rede TV!, a partir de 16 de outubro, vai fazer a transmissão do "Brasil Ladies Cup 2025".

O torneio feminino reúne grandes clubes sulamericanos, incluindo Grêmio e Palmeiras, e vai acontecer no Canindé, em São Paulo.

Positivo

Os grupos de discussão de “Dona de Mim” não apresentaram qualquer rejeição, fato comemorado pela equipe de Rosane Svartman.

Porém, ficou uma dúvida quanto ao desfecho romântico de Leona (Clara Moneke). Quem ficará com ela, Marlon (Humberto Morais) ou Samuel (Juan Paiva)?

Elenco de Dona de Mim - Léo Rosário/ Globo

Em família

Alex Nader, grande vilão da segunda temporada de “DNA do Crime” na Netflix, fechou com a Globo.

E já grava participação especial em “Dona de Mim”. Detalhe: Aline Borges, mulher de Nader, é um dos destaques da novela.

Encontro

Leo Dias e Joel Datena foram escolhidos para conduzir os trabalhos, no almoço de confraternização da Band com o mercado publicitário, dia 29.

Além da parte comercial, todo o elenco da casa estará presente.

Série especial

O “Jornal da Band” estreia nesta segunda-feira uma série especial sobre o caminho do ouro e a violência por trás da disputa pelo metal precioso.

A investigação, conduzida pelo repórter Rodrigo Hidalgo, o produtor Leandro Sant’Ana e o repórter cinematográfico Dario Costenaro, revela o submundo do garimpo ilegal no Norte e Centro-Oeste do país.

Bate – Rebate

“Altas Horas” com Cátia Fonseca, Bárbara Reis, Marcos Losekann e Patrícia Poeta será exibido em 4 de outubro.

Existem, sim, planos para Tati Machado na Globo, porém, sem relação com os produtos atuais...

... Em outras palavras, ela poderá vir com um conteúdo novo, mas nada do já existente ou de substituir alguém.

Rita Cadillac será a entrevistada de “No Alvo”, hoje, no SBT.

Fefito, jornalista, está aproveitando essa pausa na televisão para escrever um livro, já negociado com a editora Planeta...

... Um romance adolescente sobre um influenciador que sai do armário.

Para a turca que vem por aí, estrelada por Cansu Dere, a Record já pediu o registro da marca “Mãe”...

... E aguarda prazo de apresentação de oposição.

A atriz Stella Rabello, de “Os outros”, “Sob Pressão”, “A vida pela frente” e “Amor de mãe”, estreia na direção teatral em “Alguma coisa falta aqui”...

... O espetáculo entra em cartaz em 3 de outubro no Teatro Domingos Oliveira, Rio.

Rafaela Sampaio vai aparecer na reta final de “Vale Tudo”...

... A jovem atriz que já havia gravado uma participação em “Dona de Mim”, além de vários trabalhos na Record.

No Uruguai, pela Teledoce, às 16h45, “Garota do Momento” virou “La Chica del Momento”...

... Produção da Globo que também vai brigar pelo prêmio de Melhor Novela/Série no Seoul International Drama Awards.

C´est fini

Há vagas: as novelas “Nobreza do Amor”, próxima das seis, e “Coração Acelerado”, substituta de “Dona de Mim”, ainda não fecharam seus elencos.

Seguem os testes nos Estúdios Globo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!