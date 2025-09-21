Missa na Capela do IRB

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Hoje tem missa, a partir do meio-dia na Capela Nossa Senhora das Graças do Instituto Ricardo Brennand. A abertura dos portões será às 11h

Clique aqui e escute a matéria



Hoje tem missa, a partir do meio-dia na Capella Nossa Senhora das Graças do Instituto Ricardo Brennand. A abertura dos portões será às 11h, obedecendo a uma programação mantida a cada primeiro e terceiro domingos de cada mês. As celebrações são realizadas, respectivamente, pelos padres João Bosco e Josenildo Cândido. O acesso é gratuito.



Jubileu da Esperança

Motivado pelo Sínodo da Sinodalidade e animado pelo Jubileu da Esperança, o Regional Nordeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - BB NE 2, promoveu a 60ª Assembleia Pastoral Regional. O evento começou na quarta (17) e seguiu até sexta (19), no Convento de Santo Antônio, em Lagoa Seca (PB), reunindo cerca de 150 representantes das igrejas particulares de Alagoas, da Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte.



Na Igreja das Fronteiras

No Recife, padre Júlio Lancelotti celebra missa na Igreja das Fronteiras, que abrigava a residência oficial do servo de Deus Dom Helder Camara. Antes da celebração da eucaristia o padre visitou a residência de Dom Helder, rezou no quarto dele e depois relembrou dom Helder como grande exemplo de amor, de esperança e de acolhimento aos pobres.



Francisco e Clara

A cidade do Recife sediou, durante quatro dias, o 3º Encontro da Economia de Francisco e Clara. As atividades ocorreram na Universidade Católica de Pernambuco e contou com participantes vindos de todo o País. O objetivo é fazer com que os participantes refletissem sobre a justiça socioambiental, baseado no bem-viver, na fraternidade e que as lideranças comunitárias multiplicassem essas ações.



Provérbios de Salomão

“Os tesouros da impiedade de nada aproveitam; mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na sega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado”. Provérbios 10:2-8



Sorrindo Pra Vida

Encerra-se hoje (21) na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), promovida pelo terceiro ano consecutivo, o Acampamento Sorrindo Pra Vida, com o tema “Põe em ordem a tua vida”. As missas do evento serão presididas pelo padre Adriano Zandoná, da Comunidade Canção Nova, e pelo frei Josué Pereira de Souza, da Ordem dos Frades Menores Conventuais.



Mostra Espírita

Com palestras de Jacobson Trovão (GO) e Mirian Dusi (DF), termina na manhã de hoje (21), a "Mostra Espírita 2025”. Eles vão apresentar, respectivamente, os temas “A comunicação com os Espíritos: Uma janela para o céu ou para o inferno?” e “'O Céu e o Inferno: Esperanças e consolações para os que ficam”. Promovido pela Federação Espírita Pernambucana (FEP), a 34ª edição do evento teve início na noite sexta-feira, dia 19, com uma extensa programação de palestras e momentos culturais.

Palestra doutrinária

A Federação Espírita -PE promove hoje (21) reunião pública doutrinária. A programação começa às 15h30, com a apresentação musical do Grupo Inspiração, formado por integrantes do Grupo Espírita Francisco de Assis (GEFA), que fica em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. E, das 16h às 17h, tem palestra com Ana Tereza Camasmie, do Centro Espírita Tarefeiros do Bem, em Botafogo, no Rio de Janeiro, que abordará o tema “O Céu e o Inferno: Esperanças e Consolações”. Realizada no Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro. a reunião, aberta ao público, também pode ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.



Caravana Dr. Frederik

A ONG Caminho do Bem e o Grupo Maria Dolores agendaram a IV Caravana Dr. Frederik para Canhotinho dia 04 de outubro, levando atendimento fraterno e serviços médicos gratuitos através dos seus voluntários especialistas nas áreas de cardiologia, clínica geral, dermatologia, fisioterapia, gastro, ginecologia, nutrição, odontologia, pediatria, psicologia, entre outros.



Doações

Serão ainda entregues às famílias atendidas pela caravana interiorana, 100 cestas básicas, medicamentos, roupas, material de higiene e utensílios de casa, As consultas médicas serão a partir das 10h, no Lar Espírita André Luiz (Leal), daquele município do agreste pernambucano, na Rua 7 de Setembro, 138-Bairro Elisa Holanda. Informações: 87-9990614 74.

Setembro Amarelo

No Plaza Shopping continua, este mês, a Campanha de conscientização sobre os cuidados com a saúde mental. A iniciativa ganhou um totem com mensagens de empatia no piso L4. Ao girar, o cliente encontra uma frase de acolhimento, afeto e autocuidado.