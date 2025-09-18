Médicos obstetras do IMIP apresentam cartas de demissão após impasse em negociações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

30 obstetras apresentaram cartas de demissão no IMIP, alegando diversas questões, inclusive a desvalorização profissional no instituto

Clique aqui e escute a matéria

Diversos médicos obstetras que atuavam no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) entregaram, nesta quinta-feira (18), cartas de demissão, sob a justificativa de falta de valorização profissional e sobrecarga, além dos problemas estruturais do prédio.

Exatamente 30 médicos enviaram cartas solicitando o desligamento do quadro profissional do local, destacando nos documentos, principalmente, a baixa remuneração enfrentada no serviço.

Negociações

No dia 14 de julho a categoria elaborou uma carta coletiva de demissão, alertando sobre as questões anteriormente citadas. Apesar das tratativas, o resultado das negociações não contemplou o pleito dos obstetras do IMIP, que reivindicam a reajuste de seus salários brutos.

As negociações não avançaram de maneira concreta a respeito da equiparação salarial ou melhores condições de trabalho, com isso, os médicos oficializaram as cartas de desligamento. Os profissionais cumprirão os 30 dias de aviso prévio, assegurando a continuidade nos atendimentos durante o prazo.

Em nota, o Sindicato dos Médicos de Pernambuco (SIMEPE) demonstrou apoio aos obstetras e reafirmou seu compromisso de parceria durante todo o processo.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Já o IMIP pontuou, através de nota, que já iniciou o processo de contratação de novos profissionais para que o atendimento não seja interrompido. O Instituto conta que não há registros formais de casos de Burnout entre os funcionários e que o acordo referente ao aumento salarial foi firmado na última quarta-feira (17).

"No dia 17.09, foi firmado um acordo, conduzido pelo Desembargador Vice-Presidente do TRT em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, o SIMEPE e o SINDHOSPE, o qual concedeu reajuste salarial de oito por cento (8%), que incidirá sobre o salário base vigente em 01/01/2025, para os médicos de hospitais com mais de 500 leitos".