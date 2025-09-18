SUS fará teste para diagnóstico precoce de autismo em crianças a partir de 16 meses

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Medida do Ministério da Saúde aplicará o teste M-Chat em crianças de 16 a 30 meses e visa garantir estímulos e terapias antes do diagnóstico

Clique aqui e escute a matéria

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira (18), uma mudança significativa no acompanhamento do desenvolvimento infantil no Sistema Único de Saúde (SUS).

Profissionais da atenção primária, como os que atuam nos postos de saúde, passarão a realizar um teste de triagem para identificar sinais de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em todas as crianças com idade entre 16 e 30 meses.

Esta é a primeira vez que o ministério estabelece uma "linha de cuidado" nacional para o TEA. O principal objetivo é garantir o diagnóstico e, principalmente, a intervenção o mais cedo possível.

Intervenção antes do diagnóstico

A grande novidade da política é a orientação de que os estímulos e as terapias para as crianças com sinais de autismo devem começar antes mesmo de o diagnóstico ser fechado.

"A atuação precoce é fundamental para a autonomia e a interação social futura", destacou a pasta em nota. "Não precisa fechar o diagnóstico para começar as ações. Tem um impacto muito grande no desenvolvimento dessas crianças”, completou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Como vai funcionar

O Teste: Será utilizado o questionário de triagem conhecido como M-Chat, que já está disponível na Caderneta Digital da Criança e no prontuário eletrônico do E-SUS.

Plano Individual: A nova diretriz fortalece o Projeto Terapêutico Singular (PTS), que prevê um plano de tratamento individualizado para cada paciente, construído por equipes multiprofissionais em conjunto com as famílias.

Apoio às Famílias: A linha de cuidado também prevê um forte suporte aos pais e cuidadores, com orientação parental, grupos de apoio e a articulação para implementar no Brasil um programa de treinamento de habilidades da Organização Mundial da Saúde (OMS) para famílias com crianças com TEA.

O governo estima que 1% da população brasileira viva com autismo. A nova política busca estruturar e padronizar o atendimento a essas pessoas desde a primeira infância em toda a rede pública.

(Com informações da Agência Brasil)

Saiba como assistir aos Videocasts do JC