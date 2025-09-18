SUS fará teste para diagnóstico precoce de autismo em crianças a partir de 16 meses
Medida do Ministério da Saúde aplicará o teste M-Chat em crianças de 16 a 30 meses e visa garantir estímulos e terapias antes do diagnóstico
O Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira (18), uma mudança significativa no acompanhamento do desenvolvimento infantil no Sistema Único de Saúde (SUS).
Profissionais da atenção primária, como os que atuam nos postos de saúde, passarão a realizar um teste de triagem para identificar sinais de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em todas as crianças com idade entre 16 e 30 meses.
Esta é a primeira vez que o ministério estabelece uma "linha de cuidado" nacional para o TEA. O principal objetivo é garantir o diagnóstico e, principalmente, a intervenção o mais cedo possível.
Intervenção antes do diagnóstico
A grande novidade da política é a orientação de que os estímulos e as terapias para as crianças com sinais de autismo devem começar antes mesmo de o diagnóstico ser fechado.
"A atuação precoce é fundamental para a autonomia e a interação social futura", destacou a pasta em nota. "Não precisa fechar o diagnóstico para começar as ações. Tem um impacto muito grande no desenvolvimento dessas crianças”, completou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Como vai funcionar
O Teste: Será utilizado o questionário de triagem conhecido como M-Chat, que já está disponível na Caderneta Digital da Criança e no prontuário eletrônico do E-SUS.
Plano Individual: A nova diretriz fortalece o Projeto Terapêutico Singular (PTS), que prevê um plano de tratamento individualizado para cada paciente, construído por equipes multiprofissionais em conjunto com as famílias.
Apoio às Famílias: A linha de cuidado também prevê um forte suporte aos pais e cuidadores, com orientação parental, grupos de apoio e a articulação para implementar no Brasil um programa de treinamento de habilidades da Organização Mundial da Saúde (OMS) para famílias com crianças com TEA.
O governo estima que 1% da população brasileira viva com autismo. A nova política busca estruturar e padronizar o atendimento a essas pessoas desde a primeira infância em toda a rede pública.
(Com informações da Agência Brasil)