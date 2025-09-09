fechar
Agenda | Notícia

Curso no Recife capacita profissionais para identificar sinais de autismo através de alterações motoras

Curso é voltado para terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, educadores, acompanhantes terapêuticos e outros profissionais

Por Marilia Pessoa Publicado em 09/09/2025 às 17:27 | Atualizado em 09/09/2025 às 17:35
Criança brincando
Criança brincando - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

O curso “Alterações Motoras, Autismo e Cotidiano: Avaliação e Intervenção”, voltado para capacitação de profissionais para identificar sinais precoces e promover inclusão, será ofertado de 20 e 21 de setembro no Recife.

De acordo com as terapeutas ocupacionais Kelly Lins e Manuella Maciel, as alterações motoras podem ser um dos primeiros sinais do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em crianças.

Entre alguns desses indícios, está a dificuldade no controle postural, na coordenação motora e no equilíbrio. Vários sinais acabam sendo, muitas vezes, negligenciados em ambientes como a casa e a escola.

Quando há dificuldades no planejamento motor, atividades simples como amarrar sapatos, se vestir ou escrever são afetadas. A falta de equilíbrio pode atrapalhar as aulas de educação física e dificultar a locomoção.

Outros sinais comuns são a hipotonia (baixo tônus muscular), alterações na postura e padrões de movimento atípicos. A falta de percepção corporal e a ausência de uma intervenção precoce podem impactar no desenvolvimento da criança.

“Queremos alertar que uma dificuldade motora não é apenas aquela criança que não andou ou não engatinhou. Muitas vezes, isso não está claro nem para os profissionais da infância. Precisamos aprender a observar o movimento como uma variável que pode interferir em aspectos cognitivos, emocionais e sociais”, explica Manuella Maciel.

Divulgação
Curso 'Alterações motoras, Autismo e Cotidiano: Avaliação e Intervenção' é ofertado no Recife pelas terapeutas ocupacionais Kelly Lins e Manuella Maciel - Divulgação

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sobre o curso

Com o objetivo de compartilhar conhecimentos com educadores e profissionais de terapia ocupacional, foi lançado no Recife o curso “Alterações Motoras, Autismo e Cotidiano: Avaliação e Intervenção”.

As aulas, ministradas pelas terapeutas ocupacionais Kelly Lins e Manuela Maciel, acontecem presencialmente nos dias 20 e 21 de setembro. A formação abordará a integração sensorial, o Conceito Bobath e a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) da Organização Mundial da Saúde.

Leia Também

O curso propõe uma reflexão sobre como os profissionais podem ajudar a incluir crianças neurodivergentes na sociedade.

“Identificar precocemente as alterações motoras é fundamental para que possamos intervir no momento certo, com estratégias que façam sentido para a vida da criança e sua família, promovendo o verdadeiro sentimento de pertencimento”, destaca Kelly Lins.

O curso será realizado no Empresarial Pernambuco Corporate, Sala 605, na Praça Miguel de Cervantes, 60, Ilha do Leite, Recife.

As inscrições devem ser feitas no site.

Leia também

Lô Borges e Zeca Baleiro apresentam a turnê de lançamento de "Céu de Giz" no Recife
MÚSICA

Lô Borges e Zeca Baleiro apresentam a turnê de lançamento de "Céu de Giz" no Recife
Sport completa seis meses sem vencer na Ilha do Retiro; jejum é o maior da história do clube
Sport

Sport completa seis meses sem vencer na Ilha do Retiro; jejum é o maior da história do clube

Compartilhe

Tags