fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Smartphones agravam sintomas de TDAH e autismo em crianças e adolescentes

Especialistas alertam que exposição prolongada às telas intensifica ansiedade, impulsividade e isolamento social em grupos neurodivergentes

Por Maria Clara Trajano Publicado em 07/09/2025 às 16:43
Foto ilustrativa de criança utilizando o celular
Foto ilustrativa de criança utilizando o celular - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

O uso constante de celulares, tablets e computadores já mostra efeitos nocivos na saúde mental de crianças e adolescentes.

Entre os mais afetados estão os que têm neurodivergências, especialmente TDAH e autismo, cujos sintomas de ansiedade, impulsividade e dificuldades de socialização são agravados pela exposição prolongada às telas.

Leia Também

A rotina de quem vive com neurodivergências

Rafaela Soares, 36 anos, é jornalista e especialista em marketing, ela deixou a carreira para se dedicar integralmente aos filhos: Ruan, de 11 anos, diagnosticado com TDAH, TOD e deficiência intelectual leve (DI); e Heitor, de 8, que tem apraxia da fala e transtorno do espectro autista (TEA). Rafaela relata que o equilíbrio no uso das telas é uma tarefa diária e necessária.

“É uma luta constante, porque eles adoram os eletrônicos, mas percebo como isso interfere no comportamento, principalmente do Ruan. Então tento sempre buscar brincadeiras ao ar livre, atividades em família e momentos longe do celular. Desopilar das telas é essencial para eles e para mim também”, conta.

O que dizem os especialistas

No caso de pessoas com TDAH/TDA, o ambiente digital oferece estímulos constantes e recompensas rápidas, o que reforça comportamentos impulsivos e reduz ainda mais a capacidade de concentração em atividades que exigem foco sustentado, como leitura, estudos e conversas presenciais.

A preferência por conteúdos curtos e imediatos também dificulta o engajamento em tarefas cotidianas, contribuindo para o aumento da frustração e da ansiedade. Entre os que estão no espectro autista, os prejuízos se acentuam por conta da sensibilidade sensorial característica desse grupo.

Segundo a psicoterapeuta Ana Paula Calado, da Clínica Mundos, estudos já comprovam alterações cerebrais ligadas à atenção e ao controle emocional em jovens superexpostos às telas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Estudos científicos recentes apontam que o uso intenso de dispositivos eletrônicos está relacionado a alterações em padrões neurológicos, sobretudo nas áreas cerebrais ligadas à atenção, controle emocional e tomada de decisões", explica.

"As telas emitem luzes intensas, sons variados e movimentos acelerados, que podem provocar sobrecarga sensorial e crises emocionais. Além disso, o uso contínuo de dispositivos pode intensificar o isolamento social, reduzindo as oportunidades de interação no mundo real e comprometendo o desenvolvimento de habilidades socioemocionais”, diz.

Não são só os jovens

Os efeitos também atingem adultos. Entre eles estão distúrbios do sono, maior risco de depressão e ansiedade, além de sedentarismo. A luz azul emitida à noite reduz a melatonina, comprometendo o descanso.

“Além dos danos neurológicos e comportamentais, a dependência digital compromete aspectos importantes da vida, como o convívio familiar, o rendimento profissional e a saúde física”, reforça a especialista.

Caminhos possíveis

Atividades manuais, contato com a natureza e hobbies analógicos são alternativas para reduzir a dependência tecnológica.

“Não é negar a tecnologia, mas usá-la de forma consciente. Estar presente no mundo real nos devolve equilíbrio e humanidade”, completa Ana Paula.

Dicas para reduzir o tempo de tela em casa

  • Defina horários para uso de celulares e videogames;
  • Incentive atividades ao ar livre e esportivas;
  • Estimule hobbies como leitura, pintura e música;
  • Faça refeições em família sem dispositivos;
  • Dê o exemplo: adultos também devem limitar o tempo online.

Leia também

Sua escola prepara para a prova ou para a vida? A resposta da Educa vai te surpreender. Conheça
JC Educação

Sua escola prepara para a prova ou para a vida? A resposta da Educa vai te surpreender. Conheça
Setembro Amarelo: psicólogos e exercícios físicos aliados na saúde mental
SAÚDE MENTAL

Setembro Amarelo: psicólogos e exercícios físicos aliados na saúde mental

Compartilhe

Tags