Sua escola prepara para a prova ou para a vida? A resposta da Educa vai te surpreender. Conheça

Ecossistema de educação socioemocional une ciência, emoção e prática pedagógica para transformar forma como escolas e famílias lidam com desafios

Em um mundo acelerado, onde a ansiedade e a hiperconexão desafiam alunos, pais e educadores, uma pergunta se torna cada vez mais urgente: estamos preparando nossos jovens apenas com conteúdos ou para a vida?

A resposta pode estar na iniciativa que está transformando o cenário educacional brasileiro ao colocar as emoções no centro da aprendizagem.

Fundada pelo renomado psicólogo Rossandro Klinjey e pelo executivo e escritor Jaime Ribeiro, a Educa é mais do que um programa; é um ecossistema completo que une ciência, emoção e prática pedagógica.

Seu propósito é formar seres humanos capazes de construir um futuro melhor, cuidando do pilar mais essencial do desenvolvimento: o bem-estar emocional.

Metodologia que integra escola, família e tecnologia

A Educa compreende que a formação integral não acontece apenas na sala de aula. Sua atuação se baseia em três pilares complementares e essenciais:

Educação Socioemocional: Com materiais estruturados para todos os níveis da Educação Básica, o programa desenvolve habilidades cruciais como empatia, autorregulação, comunicação e tomada de decisões responsáveis.

Letramento Digital: Em vez de proibir a tecnologia, a Educa ensina crianças e adolescentes a utilizá-la de forma saudável, segura e crítica, uma competência indispensável na sociedade atual.

Educação Parental: Talvez um dos maiores diferenciais, a Educa fortalece o vínculo entre escola e família, oferecendo apoio direto aos pais e responsáveis.

Evolução na prática da sala de aula

Propósito do ecossistema Educa é formar seres humanos capazes de construir um futuro melhor - Divulgação

O resultado são centenas de escolas parceiras já relatando a redução de conflitos, a melhoria do clima escolar e o aumento da motivação de professores, mostrando que investir em emoções gera resultados concretos em toda a comunidade.

"Os alunos conseguem reconhecer melhor as emoções, os sentimentos e resolvem conflitos entre eles com mais conversa, com mais escuta", relata uma educadora do Colégio Domus Auner, de Guarulhos (SP). "O que me surpreende é exatamente a reflexão que hoje os alunos fazem".

Para colocar essa visão em prática, a plataforma Educa Play também surge como um aplicativo exclusivo que leva para a palma da mão das famílias cursos rápidos e práticos sobre temas como saúde mental, bullying, limites digitais e os desafios da adolescência. É a tecnologia usada para fortalecer a conexão humana.

"Essa parceria vem aprimorando mais nossas práticas e desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos nossos alunos. O conteúdo atualizado e as vivências possibilitam que os alunos entrem em contato com o autoconhecimento", diz Patrícia Meinberg, coordenadora-geral do Colégio Jardim São Paulo (SP).

No tradicional Colégio Boni Consilii, escola confessional de São Paulo, a conclusão é de que inovação e tradição podem coexistir em harmonia. "O trabalho da Educa nos ajuda na reflexão entre a tradição e a inovação. Inovar não é mudar tudo a qualquer hora a qualquer tempo", diz Marisa Rosseto, coordenadora pedagógica.

No Colégio Madre Cabrini, foi pensando nos alunos que a instituição se aproximou da Educa. "A diferença do Rossandro é gigante. As famílias sabem que os alunos precisam de um programa socioemocional. E que a Educa é algo amplo naquilo que eles precisam para os filhos deles", confirma Jeferson Costa, diretor pedagógico.

Testemunhos também de um olhar humano e cuidadoso que vem no material da Educa. "A partir de várias propostas que tem no material, os alunos encontraram soluções, repensaram suas práticas individuais, como, por exemplo, comunicação não violenta, encontrar estratégias para essas resoluções de conflitos", afirma o Fabio Luiz Mesquita, professor aplicador.

Mentes à frente da transformação

A credibilidade e os resultados da Educa estão diretamente ligados à experiência de seus fundadores, embaixadores da causa socioemocional no Brasil.

Propósito do ecossistema Educa é formar seres humanos capazes de construir um futuro melhor - Divulgação

Rossandro Klinjey é um dos nomes mais respeitados quando o assunto é desenvolvimento humano. Psicólogo clínico, escritor de best-sellers como “Help me eduque!” e consultor da Rede Globo, ele traduz conceitos complexos da psicologia em orientações práticas e acessíveis, com vídeos que já ultrapassam 160 milhões de visualizações.

Sua visão é o coração da Educa: "A escola que cuida do emocional ensina mais do que conteúdos".

Ao seu lado está Jaime Ribeiro, um executivo com vasta experiência em grandes corporações de educação, como a Pearson Education, e autor de obras influentes como “Empatia: Por que as pessoas empáticas serão os líderes do futuro?”.

Recentemente, seu livro infantil "Dora, a raça do amor", lançado em 2018, foi aprovado no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), com uma tiragem já disponibilizada para o setor público.

Jaime Ribeiro, CEO e cofundador do Educa, palestrante e especialista em relações humanas na era digital - DIVULGAÇÃO

Ele une a visão de negócios à paixão pela educação, garantindo que a metodologia da Educa seja não apenas inspiradora, mas também aplicável e escalável.

O nascimento da Educa

Antes mesmo da Educa, Rossandro e Jaime já palestravam sobre o tema em empresas. "Não tínamos muita certeza sobre o real impacto das nossas palestras na vida das pessoas. Daí pensamos, isso precisa ir para a escola", explica Jaime Ribeiro. "Precisamos conversar sobre esse fortalecimento emocional desde criança".

E, dessa inquietação, nasceu o que veio a se tranformar no ecossistema Educa. "A própria universidade não prepara para a vida. Prepara para uma profissão por meio de conjunto de informações e provas".

Estava diagnosticado que a atuação precisava ser mais cedo, desde o início da vida escolar. E o melhor caminho com a Educa, segundo Jaime, foi criar "uma jornada real para contribuir para a construção de um mundo melhor, de uma sociedade melhor".

A Educa não é apenas uma solução, mas um movimento. Um convite para que escolas, educadores, famílias e alunos construam juntos um ambiente de aprendizado mais saudável, resiliente e, acima de tudo, mais humano.

Sobre o JC Educação

No próximo dia 11 de setembro, Jaime Ribeiro e Rossandro Klinjey estarão no evento JC Educação - Saúde Mental da Escola: Um Desafio Coletivo, onde vão tratar desses e de outros temas para a comunidade escolar do Recife.

Auditório Graça Araújo na TV Jornal Recife - TIÃO SIQUEIRA / JC IMAGEM

O encontro vai ocorrer no auditório do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

O evento será apresentado por Mirella Araújo, titular da coluna Enem e Educação do JC. Também estarão presentes: