Setembro Amarelo: psicólogos e exercícios físicos aliados na saúde mental

Campanha nacional reforça importância do cuidado integral diante do aumento de afastamentos por transtornos psíquicos

O Setembro Amarelo reforça, anualmente, a necessidade de atenção à saúde mental e à prevenção do suicídio.

O alerta ganha força em um cenário de crise global: em 2024, o Brasil registrou quase meio milhão de afastamentos do trabalho por transtornos psíquicos, o maior número em uma década, segundo o Ministério da Previdência Social.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que os problemas relacionados à mente matam, todos os anos, mais pessoas do que doenças como HIV, malária e câncer de mama, ou mesmo guerras e homicídios.

Entre jovens de 15 a 29 anos, os transtornos mentais aparecem como a quarta principal causa de morte, atrás apenas de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal.

O papel do psicólogo no acolhimento

Para a psicóloga Andrea Echeverria, coordenadora do curso de psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), o papel do profissional vai além do consultório.

“Em tempos de radicalismos e polarização das relações, o psicólogo deve atuar para estabelecer o diálogo. Vivemos um momento em que referenciais como família, trabalho, religião, gênero e o impacto das mídias sociais geram novas formas de sofrimento", explica.

"Esses fatores resultam em sintomas como depressão e ansiedade, muitas vezes associados ao uso de álcool e drogas. A psicologia busca acolher essas questões como um ato humano e sem julgamentos, propondo a via da palavra e da escuta”, destaca.

Movimento como aliado contra o estresse

O impacto positivo da atividade física para o corpo é conhecido, mas seu efeito sobre a saúde mental merece destaque. Pesquisas apontam que a prática regular ajuda a reduzir sintomas de ansiedade, depressão e estresse, além de melhorar o sono e a disposição.

A personal trainer e coordenadora do curso de Educação Física da FPS, Cristianne Tomasi, reforça que os exercícios também atuam na integração social.

“Profissionais de educação física podem ser agentes de conscientização, incentivando hábitos saudáveis e o diálogo aberto sobre emoções. O esporte valoriza o convívio, fortalece vínculos e contribui diretamente para a valorização da vida”, afirma.

Iniciativas locais e rede de apoio

No mês em que se celebra o Dia do Psicólogo (27 de agosto), a FPS inaugurou a Clínica PSI-FPS, um serviço-escola voltado ao atendimento da comunidade sob supervisão acadêmica.

A instituição também mantém espaços como a FPS Sports e a FPS Gym, que oferecem modalidades esportivas e atividades de condicionamento físico abertas ao público.

Especialistas reforçam, no entanto, que não se trata apenas de ações isoladas. O Setembro Amarelo busca lembrar que a saúde mental exige políticas públicas consistentes, acesso a tratamento profissional e uma rede de apoio comunitária.

Psicólogos, médicos, professores de educação física e familiares têm papel fundamental no incentivo ao autocuidado e na quebra de tabus que ainda cercam o tema.