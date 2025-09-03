Psiquiatras lançam cartilha para influenciadores sobre como falar de saúde mental

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Guia gratuito ensina criadores de conteúdo a tratar o tema com responsabilidade durante o Setembro Amarelo e no dia a dia das redes sociais

A Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) lançou a cartilha “Como falar sobre Saúde Mental e Setembro Amarelo: um guia para influenciadores e criadores de conteúdo”.

O material gratuito foi desenvolvido para orientar comunicadores digitais sobre como abordar a prevenção do suicídio, o cuidado com a saúde mental e a prevenção de doenças mentais de maneira ética e responsável nas redes sociais.

O suicídio ainda é cercado de estigmas, e a forma como é tratado pode impactar diretamente quem acompanha esses conteúdos. “Mesmo sem serem especialistas, influenciadores podem ser pontes importantes para que as pessoas busquem ajuda”, reforça a ABP.

O papel dos influenciadores na saúde mental

Com milhões de seguidores e grande poder de persuasão, influenciadores digitais podem contribuir para salvar vidas quando abordam o tema de forma consciente.

O contrário também é verdadeiro: palavras inadequadas, narrativas sensacionalistas ou informações sem embasamento científico podem ampliar riscos e reforçar preconceitos.

Por isso, a ABP pede que os criadores de conteúdo se tornem aliados na luta contra o estigma. Uma fala empática, um post informativo ou a indicação correta de onde buscar ajuda podem fazer a diferença na vida de alguém que enfrenta um momento difícil.

O que a cartilha orienta dizer – e o que evitar

O guia reúne boas práticas de comunicação digital e destaca cuidados fundamentais:

Usar sempre fontes confiáveis: buscar dados em órgãos oficiais de saúde, sociedades médicas e instituições de pesquisa;

Não fazer descrições detalhadas de métodos ou casos de suicídio, para não gerar efeito de contágio;

Não romantizar ou glamourizar a dor emocional;

Priorizar mensagens de acolhimento, que mostrem empatia e valorizem a importância de pedir ajuda;

Estimular a busca por profissionais de saúde: psiquiatras, psicólogos e serviços como os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) são canais seguros de atendimento.

Além do mês de setembro

Embora o mês de setembro seja dedicado à prevenção do suicídio, a ABP ressalta que o cuidado com a saúde mental deve estar presente o ano inteiro.

O site da campanha Setembro Amarelo reúne materiais educativos para diferentes públicos, todos disponíveis gratuitamente, incluindo cartilhas para jornalistas, escolas, empresas e famílias.

