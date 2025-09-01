Mensagens Setembro Amarelo: 14 frases lindas e positivas para compartilhar
O "Setembro Amarelo" é uma campanha brasileira de conscientização e prevenção do suicídio. Compartilhe mensagens lindas e positivas neste mês
Clique aqui e escute a matéria
Setembro é o mês de uma campanha muito importante: o Setembro Amarelo, dedicado à prevenção do suicídio.
Compartilhar mensagens de apoio e esperança é uma das formas mais poderosas de mostrar a quem precisa que ela não está sozinha.
Pensando nisso, separamos algumas mensagens positivas para você enviar.
Mensagens Setembro Amarelo
Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores mensagens para compartilhar:
1. Nunca se esqueça de que você importa muito mais do que a opinião e o julgamento dos outros. Cuide de você em primeiro lugar. Se ame!
2. Você não é seu passado, nem seus erros. É a sua vontade de lutar e seguir em frente.
3. Você é mais forte do que pensa e capaz de superar qualquer tempestade. Acredite em si mesmo!
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
4. Você é a luz que o mundo precisa. Não deixe que a escuridão te apague.
5. Não se culpe por sentir o que sente. A dor é real, mas o seu valor é imensurável.
6. Lembrete de hoje: a sua vida não se define pela fase que você está passando agora. Tudo passa, e essa fase vai passar também.
7. A esperança é a última que morre. E a sua, meu amigo, é inesgotável.
8. Sabe essa dor que parece que vai te consumir por dentro? Ela é temporária, eu juro! E você é, sim, forte o suficiente para enfrentá-la! Nunca desista!
9. Se a vida parecer insuportável, lembre-se de que eu sempre estarei aqui para te ouvir e te ajudar no que for preciso. Nunca se esqueça de que você é muito importante pra mim!
10. Não desista. Geralmente é a última chave no chaveiro que abre a porta.
- VEJA TAMBÉM: 13 mensagens motivacionais para compartilhar
11. Viva um dia de cada vez. Não deixe a tempestade de hoje definir o rumo da sua vida inteira. O sol logo vai voltar e tudo vai fazer sentido de novo. Não desista!
12. Abrace e reviva todos os momentos que te fizeram feliz na estrada da vida. Para que os motivos que te fizeram chorar nunca tenham forças para te destruir.
13. Priorize sua saúde mental. Peça ajuda. É um ato de coragem, não de fraqueza.
14. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar…