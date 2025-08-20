As 14 melhores frases de motivação e inspiração
As mensagens positivas sempre são ótimas opções para melhorar o dia. Compartilhe essas frases com amigos, uma pessoa amada ou familiares!
A vida é uma jornada cheia de altos e baixos, desafios e vitórias. Em momentos de desânimo, uma palavra amiga ou uma frase inspiradora pode ser o que precisamos para seguir em frente.
As frases de motivação têm o poder incrível de nos fazer refletir, mudar a perspectiva e encontrar a força que já existe dentro de nós.
Pensando nisso, separamos 14 mensagens lindas de motivação e inspiração. Veja agora!
Melhores frases de motivação e inspiração
Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores frases para você compartilhar com quem ama:
1. Não importa que você vá devagar, contanto que você não pare.
2. Descubra quem é você, e seja essa pessoa. A sua alma foi colocada nesse mundo para ser isso, então viva essa verdade e todo resto virá.
3. Devíamos ser ensinados a não esperar por inspiração para começar algo. Ação sempre gera inspiração. Inspiração raramente gera ação.
4. Conhecer a si mesmo é o começo de toda sabedoria.
5. Não existe nada de completamente errado no mundo, mesmo um relógio parado, consegue estar certo duas vezes por dia.
6. O otimismo é a fé daquele que conduz à realização; nada pode ser feito sem esperança.
7. A inspiração existe, porém temos que encontrá-la trabalhando.
8. Não é a carga que o derruba, mas a maneira como você a carrega.
9. Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo.
10. A vida é 10% o que acontece a você e 90% como você reage a isso.
11. Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.
12. Coragem é saber o que não temer.
13. Acredite em milagres, mas não dependa deles.
14. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode.