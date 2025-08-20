fechar
Mensagens | Notícia

As 14 melhores frases de motivação e inspiração

As mensagens positivas sempre são ótimas opções para melhorar o dia. Compartilhe essas frases com amigos, uma pessoa amada ou familiares!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 20/08/2025 às 11:53
Imagem ilustrativa de uma vista bonita!
Imagem ilustrativa de uma vista bonita! - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

A vida é uma jornada cheia de altos e baixos, desafios e vitórias. Em momentos de desânimo, uma palavra amiga ou uma frase inspiradora pode ser o que precisamos para seguir em frente.

As frases de motivação têm o poder incrível de nos fazer refletir, mudar a perspectiva e encontrar a força que já existe dentro de nós.

Pensando nisso, separamos 14 mensagens lindas de motivação e inspiração. Veja agora!

Melhores frases de motivação e inspiração

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores frases para você compartilhar com quem ama:

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de uma vista bonita! - Reprodução/ iStock

1. Não importa que você vá devagar, contanto que você não pare.

2. Descubra quem é você, e seja essa pessoa. A sua alma foi colocada nesse mundo para ser isso, então viva essa verdade e todo resto virá.

3. Devíamos ser ensinados a não esperar por inspiração para começar algo. Ação sempre gera inspiração. Inspiração raramente gera ação.

4. Conhecer a si mesmo é o começo de toda sabedoria.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

5. Não existe nada de completamente errado no mundo, mesmo um relógio parado, consegue estar certo duas vezes por dia.

6. O otimismo é a fé daquele que conduz à realização; nada pode ser feito sem esperança.

7. A inspiração existe, porém temos que encontrá-la trabalhando.

8. Não é a carga que o derruba, mas a maneira como você a carrega.

9. Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo.

10. A vida é 10% o que acontece a você e 90% como você reage a isso.

11. Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.

12. Coragem é saber o que não temer.

13. Acredite em milagres, mas não dependa deles.

14. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode.

Leia também

14 mensagens lindas de "bom dia" para acordar com o pé direito!
MENSAGENS

14 mensagens lindas de "bom dia" para acordar com o pé direito!
10 frases criativas para colocar na bio do Instagram!
MENSAGENS

10 frases criativas para colocar na bio do Instagram!

Compartilhe

Tags