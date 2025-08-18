14 mensagens lindas de "bom dia" para acordar com o pé direito!
Comece o seu dia compartilhando palavras bonitas para os seus amigos e familiares. Separamos uma listinha com as melhores mensagens para você!
Clique aqui e escute a matéria
Começar o dia com a mensagem certa pode fazer toda a diferença.
Uma simples frase de "bom dia" tem o poder de transformar a sua manhã, inspirar otimismo e fortalecer laços.
Nesta matéria, separamos algumas mensagens lindas para você postar nas redes sociais ou somente compartilhar com quem ama. Veja agora!
Mensagens lindas de "bom dia"
1. Acredite no seu potencial. O dia de hoje é a sua chance de brilhar. Bom dia!
2. Acorde com um sorriso, respire fundo e sinta a vida. Bom dia, que seu dia seja maravilhoso!
3. Bom dia! Que a luz que te guia seja mais forte que qualquer obstáculo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
4. Bom dia! Que você encontre motivos para sorrir e ser grato em cada pequeno momento.
5. O sucesso começa com um bom dia e um pensamento positivo. Que seu dia seja incrível!
6. Cada novo dia é uma página em branco. Escreva uma história linda hoje. Bom dia!
- Veja também: 10 frases engraçadas sobre dormir para compartilhar!
7. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Comece hoje! Bom dia!
8. Que o café seja forte e o seu dia seja abençoado. Bom dia!
9. Que o dia seja leve, as notícias sejam boas e o coração esteja em paz. Bom dia!
10. Bom dia! Que o sol ilumine o seu caminho e a sua jornada seja cheia de conquistas.
11. Lembre-se: sua presença faz a diferença no mundo. Bom dia!
12. Hoje é um novo dia para recomeçar. Deixe para trás o que não serve e abrace o novo. Bom dia!
13. Bom dia! Que a sua fé seja inabalável e a sua força te leve além.
14. Que a paz e a alegria desta manhã te acompanhem durante todo o dia. Bom dia!