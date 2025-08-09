fechar
15 frases em inglês para comemorar o Dia dos Pais

Celebre o Dia dos Pais com estilo! Descubra quinze frases em inglês curtas e cheias de amor para homenagear o seu herói nas redes sociais.

Por Thallys Menezes Publicado em 09/08/2025 às 18:21
Imagem de Dia dos Pais
Imagem de Dia dos Pais - Anna Shvets/Pexels

O Dia dos Pais é neste domingo (10/08)!

Uma mensagem de carinho é sempre bem-vinda, e, no mundo conectado de hoje, uma frase em inglês pode ser a maneira perfeita de homenagear o pai nas redes sociais.

Seja para alcançar um familiar que vive no exterior, demonstrar seu afeto para os amigos globais ou apenas para dar um toque especial à sua legenda, as palavras certas podem fazer a diferença.

Selecionamos 15 frases curtas, que misturam amor, gratidão e bom humor, ideais para o Instagram, Facebook, status do WhatsApp ou stories, com suas respectivas traduções.

15 frases em inglês para o Dia dos Pais

  • "Happy Father's Day to my first hero and forever role model."
    Tradução: Feliz Dia dos Pais para meu primeiro herói e eterno exemplo.
  • "Thank you for being my biggest supporter and my best friend."
    Tradução: Obrigado por ser meu maior apoiador e meu melhor amigo.
  • "Dad, you’re the best. I love you more than words can say."
    Tradução: Pai, você é o melhor. Te amo mais do que as palavras podem dizer.
  • "To the man who taught me everything, Happy Father's Day!"
    Tradução: Para o homem que me ensinou tudo, Feliz Dia dos Pais!
  • "My life is better because you're in it. Happy Father's Day!"
    Tradução: Minha vida é melhor porque você está nela. Feliz Dia dos Pais!

  • "Thanks for all the laughs and the endless support. You're the best, Dad."
    Tradução: Obrigado por todas as risadas e o apoio sem fim. Você é o melhor, pai.
  • "A father's love is a masterpiece. Thank you for painting my life with it."
    Tradução: O amor de um pai é uma obra de arte. Obrigado por pintar minha vida com ele.
  • "For my dad, my mentor, and my partner in crime. Happy Father's Day!"
    Tradução: Para meu pai, meu mentor e meu parceiro de aventuras. Feliz Dia dos Pais!
  • "You're not just a dad; you're a legend. Happy Father's Day!"
    Tradução: Você não é apenas um pai; você é uma lenda. Feliz Dia dos Pais!
  • "Cheers to the man who always has my back. Happy Father's Day!"
    Tradução: Um brinde ao homem que sempre me apoia. Feliz Dia dos Pais!
  • "To the dad who taught me to dream big. Thank you for everything."
    Tradução: Para o pai que me ensinou a sonhar alto. Obrigado por tudo.
  • "Happy Father's Day to the king of bad jokes and great advice."
    Tradução: Feliz Dia dos Pais para o rei das piadas ruins e dos ótimos conselhos.
  • "Every day is a gift because I get to have you as my dad."
    Tradução: Cada dia é um presente porque eu tenho você como meu pai.
  • "For all the sacrifices, all the love, and all the wisdom. Happy Father's Day."
    Tradução: Por todos os sacrifícios, todo o amor e toda a sabedoria. Feliz Dia dos Pais.
  • "To the one who makes my world a better place. Love you, Dad."
    Tradução: Para aquele que faz do meu mundo um lugar melhor. Te amo, pai.

