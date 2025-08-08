Morada da Paz realiza missa especial no Dia dos Pais em Paulista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ação integra a campanha "Ecos", que reforça como memórias e sentimentos permanecem mesmo após a ausência física; celebração é aberta ao público

O Cemitério e Crematório Morada da Paz, em Paulista, promove neste domingo (10) sua tradicional missa em homenagem ao Dia dos Pais. A celebração, aberta ao público, será conduzida pelo padre Osvaldo Lopes e contará com participação musical de Rafael Santana, às 10h, na Sala de Velório Central.

Homenagens presenciais e virtuais

A missa é um momento de oração e conexão afetiva, que busca celebrar o amor dos pais e homenagear aqueles que já partiram. Ao longo do dia, a expectativa é receber cerca de 10 mil visitantes.

Clientes do Morada da Paz podem prestar homenagens com flores, disponíveis em vasos, ramalhetes e arranjos personalizados na floricultura da unidade. Os pedidos podem ser feitos pelo site ou via WhatsApp (0800 123 4848).

Também é possível enviar mensagens, fotos e lembranças pela plataforma online, onde familiares e amigos podem manter viva a memória de quem partiu, inclusive acendendo uma vela virtual.

Campanha de preservação de memórias

A ação integra a campanha "Ecos", promovida ao longo de 2025 pelo Grupo Morada, que reúne as marcas Morada da Paz, Morada da Paz Essencial - Assistência Funeral e Morada da Paz Pet. Inspirada na ideia de reverberação emocional, a iniciativa reforça como memórias e sentimentos permanecem mesmo após a ausência física.

Como conta a gerente de marketing do grupo, Eliza Fonseca: "Vivemos em um mundo onde o luto ainda é um tema cercado de silêncio. No Grupo Morada, acreditamos que esse silêncio pode ser preenchido por memórias, amor e aprendizados".

Missa especial em homenagem ao Dia dos Pais

Onde: Cemitério e Crematório Morada da Paz Paulista

Endereço: Av. Rodolfo Aureliano, 2118, Vila Torres Galvão, Paulista

Quando: Domingo, 10 de agosto, às 10h

Mais informações: www.moradadapaz.com.br

