Dia dos Pais: smartphones, relógios e fones da Samsung

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Celebre o Dia dos Pais com presentes que unem inovação e estilo: confira essa lista de itens da tecnologia e com qualidade da Samsung

Clique aqui e escute a matéria

O Dia dos Pais é a ocasião perfeita para expressar gratidão e carinho por meio de presentes que aliam funcionalidade, estilo e inovação. Em 2025, a Samsung oferece uma gama de dispositivos que atendem a diferentes perfis e necessidades, garantindo que cada pai tenha uma experiência única e personalizada.

Desde smartphones com desempenho excepcional até wearables que monitoram a saúde e fones de ouvido com qualidade sonora superior, as opções são diversas e sofisticadas.

Ao escolher o presente ideal, é importante considerar o estilo de vida do seu pai: ele é mais conectado e busca praticidade? Ou aprecia tecnologia de ponta e design arrojado? Pensando nisso, apresentamos uma seleção de produtos Samsung que prometem agradar e surpreender neste Dia dos Pais.

Samsung Galaxy A56 5G

O Galaxy A56 5G é a escolha ideal para pais que buscam um smartphone equilibrado, com desempenho sólido e preço acessível. Equipado com processador Exynos 1580, 8GB de RAM e 128GB de armazenamento, oferece fluidez em multitarefas e amplo espaço para apps e fotos. Sua tela Super AMOLED de 6,7 polegadas proporciona imagens vibrantes.

Já a bateria é de 5.000 mAh garante autonomia para o dia todo. Com certificação IP67, é resistente a poeira e água, ideal para o uso diário. Disponível em cores modernas como Awesome Lightgray e Awesome Graphite, combina estilo e funcionalidade.

CLIQUE AQUI E COMPRE O SEU!

Samsung Galaxy S25 5G

Para pais que apreciam tecnologia de ponta, o Galaxy S25 5G é uma escolha premium. Equipado com o processador Snapdragon 8 Elite, 12GB de RAM e 128GB de armazenamento, oferece desempenho excepcional para jogos, multitarefas e consumo de conteúdo. Sua tela Dynamic AMOLED 2X de 6,2 polegadas proporciona cores vibrantes e alta taxa de atualização, ideal para vídeos e jogos.

A câmera tripla de 50MP, 12MP e 12MP captura fotos nítidas e detalhadas, enquanto a bateria de longa duração mantém o dispositivo ativo por mais tempo. Com design elegante e acabamento premium, é um presente que combina tecnologia e sofisticação.

CLIQUE AQUI E COMPRE O SEU!

Galaxy Watch7 Smartwatch

Smartwatch Amazfit GTS 2 Mini - Smartwatch Amazfit GTS 2 Mini

O Galaxy Watch7 é o smartwatch perfeito para pais que buscam monitorar sua saúde e bem-estar com estilo. Equipado com o novo processador de 3nm, oferece desempenho ágil e eficiente. Seus sensores avançados monitoram frequência cardíaca, sono e níveis de estresse, proporcionando insights valiosos para uma vida mais saudável.

A tela Super AMOLED de alta resolução e o design moderno garantem uma experiência visual agradável. Com resistência à água e bateria de longa duração, é ideal para acompanhar o dia a dia de forma prática e elegante.

CLIQUE AQUI E COMPRE O SEU!

Samsung Galaxy Watch Ultra

Para pais que praticam atividades ao ar livre ou esportes radicais, o Galaxy Watch Ultra é a escolha definitiva. Com tela Super AMOLED de 1,5 polegada e resolução de 480 x 480, oferece visibilidade clara em qualquer condição. Equipado com GPS, GLONASS, Beidou e Galileo, proporciona navegação precisa em trilhas e aventuras.

Sua bateria de longa duração e resistência a condições extremas garantem confiabilidade em qualquer situação. Com design robusto e funcionalidades avançadas, é o companheiro ideal para os pais aventureiros.

CLIQUE AQUI E COMPRE O SEU!

Galaxy Buds FE

Os Galaxy Buds FE são fones de ouvido sem fio ideais para pais que buscam qualidade sonora e conforto. Com design ergonômico e ajuste seguro, proporcionam conforto durante todo o uso. A tecnologia de cancelamento ativo de ruído (ANC) permite uma experiência auditiva imersiva, bloqueando sons indesejados.

A bateria de longa duração garante horas de reprodução contínua, enquanto o design compacto facilita o transporte. Disponíveis em cores modernas, são uma escolha prática e estilosa para o Dia dos Pais.

CLIQUE AQUI E COMPRE O SEU!

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Para pais que apreciam áudio de alta qualidade, os Galaxy Buds 3 Pro são a escolha perfeita. Equipados com drivers de alta resolução e tecnologia de cancelamento adaptativo de ruído, oferecem uma experiência sonora superior.

A conectividade Bluetooth 5.4 e a compatibilidade com múltiplos dispositivos garantem versatilidade no uso. Com design refinado e resistência à água IP57, são ideais para uso diário e atividades físicas. Disponíveis em cores elegantes, combinam desempenho e estilo.

CLIQUE AQUI E COMPRE O SEU!