Dia dos Pais: smartphones, relógios e fones da Samsung
Celebre o Dia dos Pais com presentes que unem inovação e estilo: confira essa lista de itens da tecnologia e com qualidade da Samsung
Clique aqui e escute a matéria
O Dia dos Pais é a ocasião perfeita para expressar gratidão e carinho por meio de presentes que aliam funcionalidade, estilo e inovação. Em 2025, a Samsung oferece uma gama de dispositivos que atendem a diferentes perfis e necessidades, garantindo que cada pai tenha uma experiência única e personalizada.
Desde smartphones com desempenho excepcional até wearables que monitoram a saúde e fones de ouvido com qualidade sonora superior, as opções são diversas e sofisticadas.
Ao escolher o presente ideal, é importante considerar o estilo de vida do seu pai: ele é mais conectado e busca praticidade? Ou aprecia tecnologia de ponta e design arrojado? Pensando nisso, apresentamos uma seleção de produtos Samsung que prometem agradar e surpreender neste Dia dos Pais.
Samsung Galaxy A56 5G
O Galaxy A56 5G é a escolha ideal para pais que buscam um smartphone equilibrado, com desempenho sólido e preço acessível. Equipado com processador Exynos 1580, 8GB de RAM e 128GB de armazenamento, oferece fluidez em multitarefas e amplo espaço para apps e fotos. Sua tela Super AMOLED de 6,7 polegadas proporciona imagens vibrantes.
Já a bateria é de 5.000 mAh garante autonomia para o dia todo. Com certificação IP67, é resistente a poeira e água, ideal para o uso diário. Disponível em cores modernas como Awesome Lightgray e Awesome Graphite, combina estilo e funcionalidade.
Samsung Galaxy S25 5G
Para pais que apreciam tecnologia de ponta, o Galaxy S25 5G é uma escolha premium. Equipado com o processador Snapdragon 8 Elite, 12GB de RAM e 128GB de armazenamento, oferece desempenho excepcional para jogos, multitarefas e consumo de conteúdo. Sua tela Dynamic AMOLED 2X de 6,2 polegadas proporciona cores vibrantes e alta taxa de atualização, ideal para vídeos e jogos.
A câmera tripla de 50MP, 12MP e 12MP captura fotos nítidas e detalhadas, enquanto a bateria de longa duração mantém o dispositivo ativo por mais tempo. Com design elegante e acabamento premium, é um presente que combina tecnologia e sofisticação.
Galaxy Watch7 Smartwatch
O Galaxy Watch7 é o smartwatch perfeito para pais que buscam monitorar sua saúde e bem-estar com estilo. Equipado com o novo processador de 3nm, oferece desempenho ágil e eficiente. Seus sensores avançados monitoram frequência cardíaca, sono e níveis de estresse, proporcionando insights valiosos para uma vida mais saudável.
A tela Super AMOLED de alta resolução e o design moderno garantem uma experiência visual agradável. Com resistência à água e bateria de longa duração, é ideal para acompanhar o dia a dia de forma prática e elegante.
Samsung Galaxy Watch Ultra
Para pais que praticam atividades ao ar livre ou esportes radicais, o Galaxy Watch Ultra é a escolha definitiva. Com tela Super AMOLED de 1,5 polegada e resolução de 480 x 480, oferece visibilidade clara em qualquer condição. Equipado com GPS, GLONASS, Beidou e Galileo, proporciona navegação precisa em trilhas e aventuras.
Sua bateria de longa duração e resistência a condições extremas garantem confiabilidade em qualquer situação. Com design robusto e funcionalidades avançadas, é o companheiro ideal para os pais aventureiros.
Galaxy Buds FE
Os Galaxy Buds FE são fones de ouvido sem fio ideais para pais que buscam qualidade sonora e conforto. Com design ergonômico e ajuste seguro, proporcionam conforto durante todo o uso. A tecnologia de cancelamento ativo de ruído (ANC) permite uma experiência auditiva imersiva, bloqueando sons indesejados.
A bateria de longa duração garante horas de reprodução contínua, enquanto o design compacto facilita o transporte. Disponíveis em cores modernas, são uma escolha prática e estilosa para o Dia dos Pais.
Samsung Galaxy Buds 3 Pro
Para pais que apreciam áudio de alta qualidade, os Galaxy Buds 3 Pro são a escolha perfeita. Equipados com drivers de alta resolução e tecnologia de cancelamento adaptativo de ruído, oferecem uma experiência sonora superior.
A conectividade Bluetooth 5.4 e a compatibilidade com múltiplos dispositivos garantem versatilidade no uso. Com design refinado e resistência à água IP57, são ideais para uso diário e atividades físicas. Disponíveis em cores elegantes, combinam desempenho e estilo.