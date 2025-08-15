fechar
16 mensagens lindas de sexta-feira abençoada!

Separamos as melhores mensagens para abençoar sua sexta-feira e das pessoas que você ama, elevando sua espiritualidade e positividade!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 15/08/2025 às 8:05
Imagem ilustrativa de um céu bonito!
Imagem ilustrativa de um céu bonito! - Reprodução/ iStock

A sexta-feira é um dia muito especial, carregado de expectativas e a promessa de descanso que o fim de semana traz.

É o momento perfeito para expressar gratidão e desejar bênçãos para as pessoas que amamos.

Enviar uma mensagem de "sexta-feira abençoada" é um gesto de carinho que pode iluminar o dia de alguém e fortalecer laços.

Nesta matéria, vamos apresentar os melhores mensagens para você compartilhar. Veja agora!

Mensagens de "bom dia" abençoado

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores mensagens para copiar e enviar para quem ama:

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de um céu bonito! - Reprodução/ iStock

1. Que o amor de Deus esteja presente em cada detalhe do seu dia, tornando-o inesquecível.

2. Bom dia, sexta-feira abençoada! Que o amor de Deus ilumine seu dia, trazendo alegrias, sorrisos e muitas realizações.

3. Bom dia, meu amigo! Que a fé ilumine o seu coração nesta sexta-feira abençoada.

4. Que a presença de Deus esteja sempre ao seu lado, guiando seus passos e iluminando seu caminho. Bom dia e boa sexta-feira!

5. Que os planos de Deus se realizem em sua vida nesta sexta-feira e em todo o seu final de semana.

6. Que a sua sexta-feira seja abençoada com sorrisos, amor e sucesso em cada oportunidade. Aproveite cada momento!

7. Bom dia! Que esta sexta-feira seja abençoada por Deus e repleta de alegrias para iluminar seu caminho.

8. Que as bênçãos do Altíssimo estejam sobre você, trazendo paz, saúde e felicidade. Boa sexta-feira!

9. Que a paz que excede todo entendimento preencha o seu coração nesta sexta-feira abençoada.

10. Bom dia, sexta-feira abençoada por Deus! Que a fé e a esperança guiem seus passos, tornando este dia especial e cheio de bênçãos para você.

11. Que a paz divina envolva seu coração e que cada momento seja marcado por sorrisos e gratidão.

12. Que esta sexta-feira traga bênçãos abundantes e momentos de alegria para iluminar o seu caminho. Tenha uma sexta-feira abençoada!

13. Sexta-feira chegou com bênçãos e boas vibrações! Que o dia seja leve, alegre e repleto de momentos especiais. Bom dia!

14. Que a luz do amor e da paz acompanhe cada passo seu nesta sexta-feira abençoada. Tenha um dia cheio de bênçãos!

15. Bom dia, sexta-feira abençoada! Que a sabedoria de Deus guie suas escolhas e que cada momento seja uma expressão do Seu amor.

16. Sexta-feira chegou com a benção do Senhor! Que seu dia seja repleto de realizações e que a alegria divina transborde em seu coração.

