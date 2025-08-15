fechar
Mensagens | Notícia

Bom dia, sexta-feira (15)! Veja 12 mensagens lindas e positivas para enviar

A sexta-feira chegou e você pode melhorar o dia de alguém com uma mensagem bonita e criativa. Veja agora as melhores para compartilhar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 15/08/2025 às 7:42
Imagem ilustrativa de uma caneca de café!
Imagem ilustrativa de uma caneca de café! - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

A sexta-feira é um dia especial, a porta de entrada para o merecido descanso do fim de semana.

Esse é um momento de alívio e gratidão, e compartilhar esse sentimento com amigos e familiares pode tornar o dia ainda mais leve e feliz.

Enviar uma mensagem de "Bom dia" na sexta-feira é uma maneira simples e poderosa de espalhar positividade.

Nesta matéria, separamos as melhores mensagens para você copiar. Veja agora!

Mensagens de "bom dia" para sexta-feira

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores mensagens para você compartilhar:

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de um papelzinho escrito "sexta-feira" - Reprodução/ iStock


1. Bom dia, sexta. Aproveite a manhã para a reflexão e um dia inteiro de muita diversão. Sextou!

2. Um bom dia com cheirinho de sexta-feira! Vamos comemorar o melhor dia da semana em grande estilo.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

3. A alegria invade o peito quando chega a sexta-feira! Bom dia, grupo!

4. O dia mais esperado da semana chegou. Que você tenha um bom dia e uma sexta-feira repleta de felicidades!

5. Bom dia, sexta-feira, e bom fim de semana! Que os seus dias sejam leves e cheios de boas energias.

6. Bom dia, sexta-feira! Que este dia seja marcado por obstáculos vencidos, paz e muito descanso.

7. Sorrisos são contagiantes. Compartilhe alguns ao longo desta sexta-feira abençoada e tenha um excelente dia!

8. Que Deus abençoe a sua sexta-feira e que você tenha um dia repleto de bênçãos e felicidades.

9. Boa sexta-feira com sol pra aquecer o nosso dia! Que tal celebrar o que conquistou nesta semana?

10. Sorria! O melhor dia da semana chegou. Sextou com gostinho de alegria! Bom dia!

11. Que a paz e a tranquilidade te acompanhem. Que você tenha um bom dia e uma sexta-feira maravilhosa!

12. Que a sua sexta-feira seja de muita alegria e cheia de bênçãos. O melhor para você.

Leia também

Bom dia, quinta-feira! 12 mensagens lindas e positivas para compartilhar
MENSAGENS

Bom dia, quinta-feira! 12 mensagens lindas e positivas para compartilhar
Frases de 'bom dia' para namorada: 10 opções lindas para copiar
MENSAGENS

Frases de 'bom dia' para namorada: 10 opções lindas para copiar

Compartilhe

Tags