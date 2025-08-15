Bom dia, sexta-feira (15)! Veja 12 mensagens lindas e positivas para enviar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A sexta-feira chegou e você pode melhorar o dia de alguém com uma mensagem bonita e criativa. Veja agora as melhores para compartilhar!

A sexta-feira é um dia especial, a porta de entrada para o merecido descanso do fim de semana.

Esse é um momento de alívio e gratidão, e compartilhar esse sentimento com amigos e familiares pode tornar o dia ainda mais leve e feliz.

Enviar uma mensagem de "Bom dia" na sexta-feira é uma maneira simples e poderosa de espalhar positividade.

Nesta matéria, separamos as melhores mensagens para você copiar. Veja agora!

Mensagens de "bom dia" para sexta-feira

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores mensagens para você compartilhar:

Imagem ilustrativa de um papelzinho escrito "sexta-feira" - Reprodução/ iStock



1. Bom dia, sexta. Aproveite a manhã para a reflexão e um dia inteiro de muita diversão. Sextou!

2. Um bom dia com cheirinho de sexta-feira! Vamos comemorar o melhor dia da semana em grande estilo.

3. A alegria invade o peito quando chega a sexta-feira! Bom dia, grupo!

4. O dia mais esperado da semana chegou. Que você tenha um bom dia e uma sexta-feira repleta de felicidades!

5. Bom dia, sexta-feira, e bom fim de semana! Que os seus dias sejam leves e cheios de boas energias.

6. Bom dia, sexta-feira! Que este dia seja marcado por obstáculos vencidos, paz e muito descanso.

7. Sorrisos são contagiantes. Compartilhe alguns ao longo desta sexta-feira abençoada e tenha um excelente dia!

8. Que Deus abençoe a sua sexta-feira e que você tenha um dia repleto de bênçãos e felicidades.

9. Boa sexta-feira com sol pra aquecer o nosso dia! Que tal celebrar o que conquistou nesta semana?

10. Sorria! O melhor dia da semana chegou. Sextou com gostinho de alegria! Bom dia!

11. Que a paz e a tranquilidade te acompanhem. Que você tenha um bom dia e uma sexta-feira maravilhosa!

12. Que a sua sexta-feira seja de muita alegria e cheia de bênçãos. O melhor para você.