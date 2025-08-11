fechar
Mensagens de Parabéns: As 13 melhores frases para compartilhar

Alguém conhecido ou especial está fazendo aniversário e você não sabe como enviar uma mensagem? Separamos algumas frases incríveis para usar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 11/08/2025 às 11:07
Imagem ilustrativa de uma pessoa segurando o celular! - Reprodução/ iStock

Celebrar o aniversário de alguém é uma oportunidade de demonstrar carinho, afeto e gratidão pela existência daquela pessoa especial em nossas vidas.

No entanto, nem sempre é fácil encontrar as palavras certas para expressar tudo o que sentimos.

Para te ajudar nessa missão, separamos 13 mensagens de parabéns que vão além do "feliz aniversário" e tocam o coração de quem recebe. Veja agora!

1. Feliz aniversário! Que Deus te abençoe com muita saúde, paz, amor e sabedoria. Que a gente possa estar sempre juntos, celebrando a vida.

2. Feliz aniversário! Que você tenha um dia de muitas surpresas boas e que o seu novo ciclo seja de renovação e de novas oportunidades. Que a felicidade te encontre em todos os dias da sua vida.

3. Parabéns! Que o seu aniversário seja tão lindo e especial quanto a sua alma. Que a sua vida seja repleta de alegrias, de paz e de amor. Você merece tudo de melhor!

4. Hoje é dia de celebrar a pessoa mais importante da minha vida. Você é a minha inspiração e a minha força. Feliz aniversário!

5. Hoje é dia de celebrar o seu nascimento, a sua vida e a nossa história. Que você tenha um aniversário tão lindo e especial quanto você. Te amo!

6. Parabéns, meu amigo(a)! Que este novo ciclo seja repleto de realizações, saúde e muita paz. Que a gente possa comemorar muitos anos juntos!

7. Feliz aniversário! Que este novo ciclo de vida seja repleto de sucesso e de realizações profissionais. Que você continue sendo essa pessoa incrível e talentosa que tanto admiramos.

8. Parabéns! Que este novo ano te traga ainda mais felicidade e realizações. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que nos inspira todos os dias.

9. Feliz aniversário, meu amor! Que o nosso amor seja a inspiração para mais um ano de vida, de felicidade e de cumplicidade. Que a gente possa celebrar muitos anos juntos!

10. Feliz aniversário! Que a vida te dê em dobro toda a alegria que você me dá. Sua amizade é um presente que celebro todos os dias.

11. Parabéns! Que a sua vida seja tão grandiosa quanto a sua carreira. Que você continue brilhando e inspirando a todos nós.

12. Parabéns para a pessoa que me completa, que me faz rir e que me faz feliz. Que este novo ciclo seja ainda mais especial e que o nosso amor continue crescendo.

13. Hoje é dia de celebrar a sua vida, a sua luz e a sua existência. Que você continue sendo essa pessoa incrível que ilumina o mundo. Feliz aniversário!

