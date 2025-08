Melhores abordagens Tinder: 12 mensagens perfeitas para iniciar uma conversa com o match!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Deu match com alguém e ainda não sabe como iniciar uma conversa? Separamos mensagens criativas e engraçadas para você copiar e chamar atenção!

A parte mais difícil sempre é iniciar uma conversa com alguém no Tinder.

Por esse motivo, separamos algumas mensagens perfeitas para você puxar assunto com aquele match. Veja agora!

Melhores abordagens Tinder

Imagem ilustrativa de um celular! - Reprodução/ iStock

Humor e Criatividade

1. Seu perfil me parece familiar... Acho que te vi nos meus sonhos. Ou talvez no meu feed do Instagram. De qualquer forma, é um prazer!

2. Não sou um robô, juro. A não ser que você me dê seu número e eu precise de um upgrade para te mandar mensagens. Brincadeiras à parte, como você está?

3. Em uma escala de 1 a 10, sua foto é 11. Mas me conta, você já foi preso por roubar corações?

4. Temos um match! Agora, podemos pular a parte da conversa chata e ir direto para o momento 'qual é o seu filme favorito?

Referências ao Perfil

5. Vi que você é fã de [nome da banda/artista]. Qual é a sua música favorita? Precisamos ver se temos um bom gosto musical.

6. Sua bio diz que você ama [hobby]. Isso é incrível! Me conta mais sobre isso.

7. Uau, você viajou para [nome do lugar]? Sempre quis ir para lá! Qual foi a melhor coisa que você fez por lá?

8. Adorei a sua foto com o cachorro! Qual é o nome dele? Eu também tenho um, e ele manda um 'au-au' para você.

Curiosidade e Interação

9. Estou em uma discussão com meus amigos. O que você acha: pizza com abacaxi, sim ou não? Sua resposta pode mudar o meu dia.

10. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria e por quê? O meu seria saber a receita do bolo de cenoura perfeito, mas podemos começar com o superpoder de ir para o nosso primeiro encontro.

11. Qual a sua opinião sobre ir em um restaurante que só serve café da manhã, mas a qualquer hora do dia? A gente deveria testar essa ideia.

12. Dois fatos e uma mentira: [fato 1], [fato 2], [mentira]. Qual delas você acha que é a mentira? Adivinha e a gente sai pra tomar um café.