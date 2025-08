Bio para Tinder feminino engraçada: 10 frases perfeitas para copiar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Está desejando colocar algo engraçado no seu Tinder? Separamos algumas frases incríveis para você copiar e conseguir um match. Veja agora!

Uma biografia engraçada para Tinder pode ser a chave para atrair a atenção certa e fazer com que o seu perfil se destaque.

Nesta matéria, vamos apresentar algumas frases que são perfeitas para você copiar e atrair um match. Confira agora!

Bio engraçada para Tinder

Imagem ilustrativa de dois celulares! - Reprodução/ iStock

1. Meus hobbies incluem: beber café, procrastinar e deslizar no Tinder. Um desses hobbies me trouxe até você, qual você acha que é?

2. Sou adulta, mas não adulta, adulta, o que significa que sei como andar de bicicleta, mas ainda não tenho certeza de como funcionam os impostos.

3. Espero que você goste de uma garota má, porque eu sou literalmente ruim em tudo.

4. Se você não consegue lidar comigo no meu pior momento, vá embora porque eu não tenho um melhor. Sou sempre horrível.

5. Minhas expectativas: 1. Me fazer rir. 2. Ter um bom gosto musical. 3. Não me perguntar o que eu faço da vida na primeira mensagem. Fácil, né?

6. Duas razões para me namorar: 1. Porque você seria o mais bonito. 2. Por favor.

7. Gosto de longas caminhadas na praia com meu namorado... até que o efeito do álcool passe e eu perceba que estou carregando um manequim quebrado em um estacionamento vazio do Walmart.

8. Pare de me comparar com seu ex. Bem, na verdade eu sou o pior.

9. A única coisa que procuro é um parceiro que não me julgue por comer pizza no café da manhã. E que talvez pague a segunda pizza.

10. Vinho velho com uma garrafa nova, mas com um sabor melhor.