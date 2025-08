Como pedir WhatsApp de forma criativa? Veja 6 formas de pedir o número do celular de alguém!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A conversa está fluindo com uma pessoa especial? Chegou a hora de dar o próximo passo: pedir o número de forma que seja natural.

Nesta matéria, vamos apresentar algumas formas criativas de pedir o número de uma pessoa. Veja agora!

Como pedir WhatsApp de forma criativa?

Imagem ilustrativa do WhatsApp - Reprodução/ iStock

1. Essa conversa está tão boa que estou com medo de o aplicativo travar. Que tal continuarmos no WhatsApp para não perdermos o contato?

2. Não sou de pedir, mas o universo conspirou para que essa conversa acontecesse. Pensei que seria uma pena se a gente parasse por aqui. Me passa seu WhatsApp?

3. Eu e meus amigos estamos planejando ir em um barzinho na próxima semana. Se você me passar seu número, te mando os detalhes por lá.

4. Adorei a dica de filme que você me deu. Para não esquecer, posso te mandar uma mensagem no WhatsApp para me lembrar do nome?

5. A bateria do meu celular está em 5% e não quero que a gente perca o contato. Poderia me passar seu número de WhatsApp para a gente continuar essa conversa?

6. Qual a sua opinião sobre o assunto? É uma pena que essa plataforma não aceite áudios, porque a gente se divertiria muito com isso. O WhatsApp permite!