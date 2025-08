Golpe do Alerta Celular: bandidos estão enviando mensagens falsas e fazendo vítimas em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Criminosos estão usando o nome do Alerta Celular, serviço que recupera aparelhos roubados ou furtados em Pernambuco, para aplicar golpes. O alerta está sendo feito pela Secretaria de Defesa Social (SDS).

De acordo com a Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GACE/SDS), os bandidos estão enviando mensagens falsas, alegando que o celular da vítima foi recuperado pela polícia. Na abordagem, eles solicitam que a pessoa informe dados pessoais, e-mail e a senha do aparelho.

Assim que a senha é fornecida, o celular é acessado e dados pessoais são captados pelos criminosos.

"Em nenhuma hipótese policiais solicitam dados pessoais, bancários ou senhas por mensagens, redes sociais ou e-mail", declarou o delegado Ramon Teixeira.

Segundo ele, quando há necessidade de contato, a Polícia Civil utiliza canais oficiais, como o WhatsApp do Programa Recupera, informando que o aparelho foi localizado e orientando o proprietário a comparecer pessoalmente a uma delegacia.

Em casos de dúvidas, os cidadãos podem contatar o SAC do Programa Alerta Celular, pelo WhatsApp (81) 9.8494.3219.

Criado em 2017, o programa já possibilitou a recuperação de mais de 20 mil aparelhos em Pernambuco. Antes dele, a média era de cerca de 30 celulares recuperados por mês. atualmente, esse número chega a quase 1 mil.

No ano passado, no Estado, 48.086 celulares foram roubados ou furtados.

COMO SE PROTEGER

A SDS pede que o cidadão não clique em links recebidos por SMS, WhatsApp ou e-mail de origem duvidosa, nem forneça senhas ou dados pessoais a desconhecidos. Outra orientação é conferir a origem da mensagem.

O cadastro no Alerta Celular deve ser feito no site oficial da SDS (sds.pe.gov.br). O sistema funciona por meio do registro do IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) – um código único de cada celular, que pode ser consultado ao digitar *#06# no teclado do aparelho.