13 lindas mensagens de "Bom Dia"

Começar o dia com uma frase positiva e motivacional é sempre uma ótima opção. Separamos algumas mensagens lindas para você copiar e compartilhar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 13/08/2025 às 7:45
Imagem ilustrativa de um desenho de "Bom Dia"
Imagem ilustrativa de um desenho de "Bom Dia"

Começar o dia com o pé direito pode ser transformador, e as palavras certas têm um poder imenso.

Uma simples mensagem de "Bom Dia" pode mudar o humor de alguém, fortalecer laços e trazer uma dose de positividade.

Por isso, selecionamos 13 mensagens especiais para você compartilhar com quem ama, seja a família, amigos, ou aquela pessoa especial. Veja agora!

Mensagens lindas de "Bom Dia" para compartilhar

Imagem ilustrativa de um céu bonito!

1. Um novo dia, uma nova história para escrever. Que a sua seja épica! Bom Dia.

2. O sol nasceu para te lembrar que a vida é um presente. Bom Dia e um dia abençoado!

3. Bom Dia, meu amor! Acordei pensando em você e já estou com saudades.

4. Bom Dia, campeão! Lembre-se que você é capaz de conquistar o mundo hoje.

5. Bom Dia! Que a esperança ilumine seu caminho e a gratidão preencha seu coração.

6. A cada amanhecer, uma nova chance. Aproveite ao máximo! Bom Dia.

7. A melhor parte da manhã é saber que você existe na minha vida. Bom Dia, meu bem!

8. Que o seu dia seja tão lindo e especial quanto o seu sorriso. Bom Dia!

9. Que seu dia seja tão incrível quanto você. Bom Dia!

10. Meu coração te deseja um dia maravilhoso, cheio de alegria e realizações. Bom Dia, meu anjo!

11. Bom Dia! Que o nosso amor seja a luz que ilumina o seu caminho hoje.

12. Bom Dia! Acredite no seu potencial e faça deste dia o melhor de todos.

13. Bom Dia! Que a felicidade seja seu guia e a alegria seu destino hoje.

