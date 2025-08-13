fechar
10 mensagens de 'bom dia quarta-feira' para WhatsApp

A quarta-feira chegou e você já pode compartilhar mensagens motivacionais para amigos e familiares. Separamos as melhores para você copiar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 13/08/2025 às 7:33
Imagem ilustrativa de um céu bonito!
Imagem ilustrativa de um céu bonito! - Reprodução/ iStock

Quarta-feira é um dia especial, já que marca o meio da semana!

Para desejar uma feliz quarta, separamos as melhores mensagens que vão espalhar energias positivas.

Envie para amigos próximos e também para familiares!

Mensagens de 'bom dia quarta-feira'

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores mensagens para compartilhar:

1. Bom dia! Que o amor esteja presente do começo ao fim da sua quarta-feira!

2. Bom dia! Hoje é quarta-feira e eu venho te desejar muita força e motivação para este dia! Continue brilhando!

3. Que a sua quarta-feira seja iluminada por Deus e que não falte disposição para encerrar a semana. Bom dia!

4. Um bom dia com cheirinho de café e sentimento de gratidão para você. Feliz quarta-feira!

5. Hoje é quarta-feira! Metade da semana já foi e o fim de semana está logo aí.

6. Desejo aos meus queridos amigos uma boa quarta-feira, repleta de amor, alegria e saúde.

7. Bom dia! Que a luz do Sol ilumine o seu caminho e o seu coração nesta quarta-feira!

8. Bom dia, meu amor! Tenha uma quarta-feira de muita luz e alegria.

9. Ao acordar nesta quarta-feira, não se esqueça de agradecer a Deus pela oportunidade de viver mais um dia de amor. Bom dia!

10. Bom dia, quarta-feira! Que hoje seja um dia de boas energias e ótimas notícias!

