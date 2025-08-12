fechar
Mensagens | Notícia

10 mensagens de 'Bom dia terça-feira" abençoada!

Envie uma mensagem especial e compartilhe os seus desejos de um dia repleto de bênçãos. Separamos uma lista com frases inspiradoras e criativas!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 12/08/2025 às 7:55
Imagem ilustrativa de um céu bonito!
Imagem ilustrativa de um céu bonito! - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

Começar o dia com a energia certa faz toda a diferença!

Uma simples mensagem de "Bom dia" pode iluminar o dia de alguém e renovar as esperanças para as próximas horas.

A terça-feira, em particular, é o dia perfeito para reafirmar a fé e a determinação.

Se você quer enviar uma mensagem que inspira e abençoa, separamos 10 opções recheadas de positividade e fé para você compartilhar com quem ama.

Mensagens abençoadas de 'bom dia'

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores mensagens para compartilhar com amigos e familiares:

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de um céu bonito! - Reprodução/ iStock

1. Por aqui, a terça-feira começou com oração! Que o seu dia seja cheio de horas especiais e que a graça do Senhor esteja presente em cada instante.

2. Terça-feira chegou com a bênção do Senhor! Que seu dia seja repleto de realizações e que a alegria divina transborde em cada momento.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

3. Que o amor de Deus esteja presente em cada detalhe, fazendo da terça-feira um dia inesquecível. Bom dia com alegria. Feliz terça!

4. Para hoje: fé, café e boa maré! Bom dia, terça-feira maravilhosa e abençoada!

5. Nesta terça-feira, desejo momentos leves, cheios de sorrisos e abraços afetuosos. Que a bondade aqueça nossos corações! Um bom dia de muitas graças.

6. Uma terça-feira abençoada começa com um coração grato! Bom dia!

7. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, trazendo paz, saúde e felicidade. Boa terça-feira abençoada!

8. Bom dia, terça-feira abençoada! Que a luz divina acompanhe cada passo desse dia, trazendo serenidade e alegria para iluminar a nossa manhã.

9. Feliz terça-feira abençoada. O Sol chega para mostrar que cada dia é um belo recomeço. Confie que o melhor te espera. Fuja de toda a negatividade e seja muito feliz. Bom dia!

10. Bom dia, terça-feira abençoada por Deus! Que a fé e a esperança guiem seus passos, tornando este dia especial.

Leia também

Mensagens de Parabéns: As 13 melhores frases para compartilhar
MENSAGENS

Mensagens de Parabéns: As 13 melhores frases para compartilhar
Dia do Advogado: Veja 10 mensagens incríveis para homenagear!
MENSAGENS

Dia do Advogado: Veja 10 mensagens incríveis para homenagear!

Compartilhe

Tags