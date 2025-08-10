fechar
15 mensagens criativas para pais adotivos ou pais do coração

Para quem a família é um laço de amor! Descubra 15 mensagens criativas para homenagear pais adotivos ou de coração nas redes sociais.

Por Thallys Menezes Publicado em 10/08/2025 às 5:28
Dia dos Pais
Dia dos Pais - Freepic.diller/Freepik

Homenageie quem te acolheu! 

Celebrar o Dia dos Pais é honrar a figura que nos guia, protege e ama incondicionalmente. E para muitos, essa figura é um pai adotivo ou um "pai do coração", cuja ligação é construída não pelo sangue, mas pela escolha, pelo afeto e pela dedicação diária.

O amor que une essa família é único e merece ser celebrado com mensagens que reflitam essa conexão especial. Confira 15 frases criativas e emocionantes, ideais para demonstrar sua gratidão e amor neste dia.

15 mensagens lindas para pais adotivos ou do coração

  • "Obrigado por me ter me escolhido. Meu coração te escolhe todos os dias. Feliz Dia dos Pais!"
  • "Família é sobre amor, não sobre sangue. Feliz Dia para o meu pai do coração!"
  • "Você não me deu a vida, mas me deu uma vida. E isso é o maior presente de todos."
  • "Para o pai que me ensinou que o amor constrói as pontes mais fortes. Te amo!"
  • "Obrigado por abrir seu coração e sua casa para mim. Sua dedicação mudou minha história."
  • "Você não precisava ser meu pai, mas quis. E essa escolha mudou a minha história para sempre. Te amo!"

  • "Meu pai do coração, minha inspiração de vida. Todo meu amor e gratidão neste dia especial."
  • "Para o homem que me mostrou que ser pai é um ato de amor incondicional. Feliz Dia!"
  • "Não somos ligados pelo DNA, mas por um amor que é mais forte que qualquer coisa. Feliz Dia dos Pais!"
  • "A vida me deu você, e sou grato por cada momento. Feliz Dia dos Pais!"
  • "Com você, aprendi que a maior aventura da vida é amar e ser amado. Te amo, pai!"
  • "Sua presença na minha vida é a prova de que a família se faz com o coração. Feliz Dia!"
  • "Você é o pai que eu não esperava ter, mas que sempre precisei. Te amo, pai."
  • "Feliz Dia para o homem que me deu um sobrenome e uma família. Meu pai, meu herói."
  • "Nossa história de amor começou de uma forma diferente, mas é perfeita. Feliz Dia dos Pais!"

