Cantadas Gentis: 14 frases para conquistar com charme e romance

Às vezes, conquistar uma pessoa nem sempre é uma tarefa fácil. Para ajudar nisso, separamos algumas cantadas gentis para você usar!

As cantadas nem sempre precisam ser diretas, cheias de humor ou exageradas.

Às vezes, o caminho certo para o coração de alguém está através da gentileza, do respeito e de uma abordagem mais romântica.

Nesta matéria, vamos apresentar uma listinha com as melhores cantadas gentis para você usar. Veja agora!

Cantadas Gentis

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores cantadas para usar:

1. Não importa o resultado do jogo, seu sorriso já fez uma goleada no meu coração!

2. Você deve ser mágica, porque quando olho nos seus olhos, o resto do mundo desaparece.

3. Vou ter que denunciar seu perfil. Você está violando as diretrizes do meu coração.

4. Desejo pra você tudo de bom e de melhor nessa vida: eu.

5. Fiquei sabendo que você é fã de finais felizes… que tal a gente escrever o nosso?

6. Você pode me trazer um curativo? É que eu ralei meu joelho caindo de amores por você.

7. Você não cansa não? De carregar a beleza do mundo inteiro.

8. Você tem um mapa? É que eu me perdi no brilho dos seus olhos.

9. Se eu fosse astrônomo, passaria a vida inteira estudando o seu universo.

10. Onde eu deixo o meu currículo pra ser o amor da sua vida?

11. Estudos mostram que “agente” junto é erro de gramática, e a gente separado só pode ser um erro do destino. Vamos ficar juntos, bebê!

12. Eu tô indo pro hospital porque eu tô com problema nos olhos. Eu não consigo enxergar nós dois separados.

13. Se cada vez que eu pensasse em você um pedacinho de mim sumisse… Epa, cadê eu?

14. Não sou playlist de sucesso, mas posso ser a trilha sonora do seu dia.